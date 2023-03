Arbolado urbano: el déficit de lluvias genera perjuicios

El especialista aclaró que “si bien los árboles tienen mecanismos de adaptación y reservas”, ello no es suficiente para mantener hidratadas a las especies ante la histórica sequía. Galván explicó cuáles son los beneficios que trae aparejado la lluvia para sostener un proceso natural tan necesario para biodiversidad. “Después la lluvia es muy buena para las plantas en general y los árboles en particular porque eliminan también muchas plagas. Con una buena lluvia esas plagas son llevadas y arrastradas, insectos que en determinadas etapas ya no tienen la capacidad de volver al árbol. Esas lluvias no se han dado por lo menos en la intensidad y la cantidad que necesitamos. Ha habido lluvias donde el agua no atravesó la copa del árbol y menos llegar a las raíces, y aún menos lavarlas”, ilustró el experto.