Ante las opciones para invertir ¿Qué conviene hacer con el aguinaldo?

Si bien en la mayoría de los casos la pérdida del poder adquisitivo impide ahorrar, los trabajadores en relación de dependencia que cobraron la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) cuentan con este excedente este mes y muchos buscan obtener una ganancia con ese dinero extra. Para quienes no tienen que destinar el aguinaldo al pago de deudas contraídas con anterioridad, o no piensan gastarlo en las vacaciones, hay una cantidad de opciones hoy en el mercado, en un contexto en el que por primera vez en varios años diciembre no sorprende a los argentinos con algún sobresalto económico, como ocurrió por ejemplo en 2023, en el que la fuerte devaluación, que fue de prácticamente un 100%, golpeó los bolsillos principalmente de los asalariados, los jubilados o de quienes perciben algún ingreso fijo.