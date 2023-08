Ante la suba de alimentos más gente se acerca a pedir ayuda

En Paraná son cuantiosas las manos solidarias que se tienden para brindar a diario o periódicamente un alimento. Enriqueta Torné es integrante en la ONG Suma de Voluntades y contó a UNO que a base de donaciones logran llevar una vianda en las recorridas nocturnas que hacen para acompañar a personas en situación de calle, y alimentos a cuatro barrios postergados de la capital entrerriana, como Mosconi Viejo, Antártica Argentina, San Martín y Villa Huesito. No obstante, a la vez hay más las personas que llegan en busca de alimento. “Está difícil. Siempre seguimos con las donaciones de particulares y de instituciones que nos ayudan para las recorridas nocturnas y para los comedores de los barrios que tenemos. Lo que notamos es que estamos cada vez con más gente: por ejemplo en las recorridas entregamos entre 120 y 150 platos de comida todas las noches. Es un montón, comparado con el tiempo de la pandemia, cuando habíamos estado entregando de 40 a 50 porciones. Ahora más personas empezaron a venir, y no son solamente quienes duermen en la calle, sino gente de diferentes barrios a comer a la plaza porque tal vez no tiene en su barrio alguna contención o no le alcanza lo que le dan en los comedores barriales. Hay familias completas, el esposo y la esposa con cinco gurises, por ejemplo”, explicó.