Anestesiólogos: "El Iosper es la única obra social que no acepta nuestro nomenclador"

Asimismo, manifestó: “Más allá de las negociaciones, hoy la actitud de los anestesistas pone en riesgo el sistema de salud, ya que de 40 cirugías diarias que se hacían por día hoy se hacen 10, lo que no sólo afecta a los afiliados sino, también, a las clínicas y sanatorios, ya que si la situación se prolonga en el tiempo se les dificultará sostener sus estructuras y el pago a trabajadores, y eso también implicará una sobrecarga sobre el sistema público, por lo que se evaluaron diferentes alternativas para buscar, con el diálogo, una solución al conflicto”.

Por su parte, a través de un comunicado desde la AEAAR explicaron: “Respetando el compromiso con sus socios, se decidió dejar de actuar como intermediaria entre el Iosper y los anestesiólogos asociados. Es importante aclarar que en ningún momento los anestesiólogos suspendieron el servicio. Los profesionales sólo modificaron el método de percepción de sus honorarios, ahora gestionados de manera directa y bajo un nomenclador que, no es nacional, pero es aceptado por todas las obras sociales con las cuales la AEAAR tiene convenio, con la única excepción del Iosper, que ante esto ha implementado una modalidad de reintegro para los afiliados”.

Posición de los anestesiólogos

Consultado por esta situación, el médico anestesiólogo Ramiro Piérola, secretario de Recursos Humanos de AEAAR, confirmó a UNO que la entidad respeta las decisiones que toman los socios en asambleas en lo que respecta a la totalidad de las obras sociales, a los valores de las prácticas, el nomenclador y demás, y precisó: “Somos 110 anestesiólogos en toda la provincia y estamos transmitiendo lo que los socios pretenden, que es la modificación del nomenclador de prácticas, el cual fue aceptado por el 99% de las obras sociales, menos por Iosper, lo que nos resulta extraño”.

Al respecto, precisó: “La obra social provincial tiene un nomenclador que es obsoleto, y no solamente que es muy antiguo, sino que un código, por ejemplo, incluye 26 procedimientos diferentes. Tiene 300 códigos cuando el nomenclador nuevo tiene cerca de 2.500, porque la medicina avanza, es dinámica y se modifican todo tipo de prestaciones, por lo que nosotros tenemos que estar contemplados para poder percibir nuestros horarios”.

Anestesiólogos.jpg Anestesiólogos y el Iosper siguen sin llegar a un acuerdo.

Asimismo, aseguró: “El nomenclador del Iosper nunca fue actualizado y no tiene prácticas hechas por el video de laparoscopía, por ejemplo, en cuya caso la recuperación del paciente es mucho más rápida, menos dolorosa y mejor para hacer un seguimiento. Esas prácticas no están contempladas en el nomenclador actual del Iosper, y el que nosotros tenemos desarrolló la opción a través de sus profesionales, los cuales plasmaron un montón de procedimientos actuales, y queremos que la gente tenga esa cobertura”.

Acto seguido, aclaró: “El problema está en las generalidades que tiene el nomenclador de Iosper, el cual no aplica a porcentajes dependiendo del tipo de paciente. En su momento nos criticaron, tratándonos de discriminadores, pero el hecho es que para un paciente con obesidad mórbida o una obesidad con un índice masa corporal mayor del 40% hay diferentes criterios para ser abordado por el anestesiólogo. Igual que un neonato, un bebé de cero a 30 días, ya que no es lo mismo que dormir a un paciente de 18 años deportista. También pasa con los fines de semana, los feriados, el horario nocturno, que está contemplado ya por la ley de Sanidad que tienen que ser retribuidos de diferentes maneras. Entonces, lo que plasmamos es que nos acepten ese nomenclador y que esos porcentajes sobre los cuales se aplica el procedimiento, se pueden discutir y negociar, ahí sí estamos abiertos a esa opción. Pero siempre teniendo en cuenta que las prácticas son modificadas, son nuevas y tienen que estar contempladas”.

Prestaciones

Por otra parte, Piérola remarcó: “Todas las emergencias y urgencias continuarán siendo atendidas con el mismo compromiso y calidad que caracteriza a los anestesiólogos de nuestra provincia”.

Con respecto a las instituciones que deben reprogramar las cirugías y médicos de otras especialidades, afirmó: “Tenemos el apoyo de los colegas en un 100%, porque ellos están atravesando la misma situación que nosotros. Su trabajo es muy menospreciado por la obra social provincial en todo el ámbito quirúrgico, inclusive el de la instrumentadora; somos un equipo quirúrgico donde hay mucha gente que trabaja”.

Acto seguido, recordó que Iosper ofreció a varios anestesiólogos firmar convenios individuales y subrayó: “Si bien han sido pocos los que aceptaron, hay anestesiólogos que firmaron y por lo tanto son prestadores de Iosper. El resto no estuvo de acuerdo con las condiciones laborales que pretendía mantener la obra social provincial, por lo que no accedieron. Cada anestesiólogo tiene la posibilidad de decidir”.

Conflicto de larga data con Iosper

“Nosotros estamos muy sorprendidos porque este conflicto empezó hace ya casi un año”, aseguró Piérola, y comentó: “Empezamos a tener reuniones periódicas con los socios desde el momento en que se impuso la medida cautelar, pero Iosper nunca más nos llamó y acudió al Ministerio de Salud para pautar un encuentro, una mesa de enlace mediadora de las partes, y lo hizo el día antes de que venza la medida cautelar”.

iosper 1.jpg Iosper y los anestesiólogos se reunieron dos veces, con la mediación del Ministerio de Salud de la Provincia.

“Nos extraña mucho que habiendo pasado tres meses nos llamen el último día para tratar de empezar a encauzar este tema, para haber llegado a algún arreglo. Lo hicieron a través del Ministerio de Salud y queremos destacar el trabajo que hicieron el Ministro Grieve y su equipo para tratar de acercar las partes, siempre bien predispuesto y haciendo una excelente mediación. Pero no se llegó al fin que por lo menos nosotros queríamos, y me imagino que quería Iosper también, porque no aceptan el nuevo nomenclador. Directamente dicen que no hay posibilidad de que el nuevo nomenclador sea tenido en cuenta para trabajar. Y los anestesiólogos lo que necesitan, como base primaria para la negociación, es que el nomenclador sea aceptado y después se discutirán los valores que tienen”, concluyó.