Anestesiólogos: "Es insostenible el conflicto con el Iosper para profesionales y pacientes"

Iosper.jpg Iosper manifestó su voluntad de continuar el acuerdo cone l CAICE

Piérola aseguró que este conflicto entre la AEAAR y el Iosper genera una situación insostenible para profesionales y pacientes, y explicó: “Desde la Asociación queremos transmitir la situación actual del conflicto con la obra social provincial Iosper, con el objetivo de proporcionar claridad sobre un tema que afecta tanto a nuestros profesionales como a los pacientes”. Y agregó: “Este conflicto no es nuevo. Durante años, hemos enfrentado problemas relacionados con los bajos honorarios y un nomenclador obsoleto que regula las prácticas de los anestesiólogos. A estos problemas se suman repetidos y documentados incumplimientos por parte de Iosper al acuerdo vigente, que incluyen desde la discrecionalidad en el pago de los servicios de anestesia hasta el no reconocimiento de las reintervenciones realizadas a los pacientes”.

Reclamo de los anestesiólogos

En este marco, precisó el origen de los reclamos que lleva adelante la entidad que nuclea a los anestesiólogos de la provincia y detalló: “Tras múltiples reuniones con diferentes actores entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, sin obtener respuestas satisfactorias, comunicamos al Iosper nuestra intención de rescindir el convenio, cumpliendo con todas las normativas y siguiendo las indicaciones de nuestros socios. Esto implicaba que AEAAR dejaría de actuar como intermediario entre la obra social y los prestadores anestesiólogos. Como resultado de esta comunicación, Iosper convocó a una nueva reunión, y en marzo de 2024 se firmó un Acta Acuerdo en la que se estableció un plazo de 90 días para concretar un nuevo convenio y analizar posibles modificaciones al nomenclador vigente, respondiendo a las solicitudes de nuestros socios. Iosper se comprometió a mejorar aspectos claves del acuerdo y a cumplir con todas las cláusulas del convenio vigente, incluyendo el pago del 100% de los procedimientos y la correcta remuneración de las prácticas acordadas. Y se dejó expresamente establecido que, si al vencimiento de los 90 días no se concretaba un nuevo convenio o no se cumplía el Acta Acuerdo, el convenio vigente se consideraría rescindido de forma irrevocable”.

Anestesiólogos.jpg Anestesiólogos esperan llegar a un acuerdo con Iosper

El profesional subrayó que transcurrido este plazo no se alcanzó ninguno de los objetivos propuestos y afirmó que Iosper no cumplió con las cláusulas acordadas. “A pesar de ello, la Asociación mostró buena disposición, esperando al vencimiento del plazo para comunicar la rescisión definitiva del convenio. Notificamos formalmente que, transcurridos 30 días adicionales, dejaríamos de actuar como intermediarios, brindando a Iosper un tiempo prudencial para gestionar las prestaciones de sus afiliados. Pero además de la falta de respuesta adecuada, Iosper presentó una medida cautelar, alegando motivos que nunca fueron discutidos ni responsabilidad de nuestra Asociación ni de sus socios”, sostuvo, y remarcó: “Esta medida cautelar vence mañana 9 de octubre, a partir de lo cual la atención de los pacientes afiliados a Iosper deberá ser bajo una modalidad de cobro diferente a la actual”.

Acto seguido, lamentó que nunca fueron recibidos por el presidente de Iosper, Fernando Cañete, sino que se comunicaron con otra persona, y recalcó: “Durante todo este tiempo, nunca dejamos de atender a los afiliados, a pesar de la falta de reconocimiento y la desactualización de las condiciones por parte de Iosper. Nuestro compromiso con el bienestar de los pacientes es y seguirá siendo nuestra prioridad, pero también consideramos fundamental que se visibilice esta situación para encontrar una solución justa y equitativa que beneficie a los profesionales sin perjudicar a los afiliados”.

Grieve Cañete Iosper.jpg Mañana habrá una reunión entre Iosper, los médicos y el Ministerio de Salud

Asimismo, Piérola argumentó: “La medicina y sus prácticas han evolucionado considerablemente, lo que hace insostenible continuar trabajando con un nomenclador de más de 20 años de antigüedad, que no contempla los avances médicos ni el bienestar de los mismos afiliados. Es por ello que solicitamos una actualización justa de las condiciones, un pedido ante el cual Iosper se ha mostrado reticente”.

Nuevo nomenclador

“Hay un montón de cuestiones que nosotros reclamamos con justa causa, entre ellas que queremos tener un nuevo nomenclador. Nosotros tenemos cerca de 200 convenios con obras sociales, de los cuales 199 aceptaron el nuevo nomenclador, y la única obra social que no lo acepta es Iosper”, dijo, y explicó: “Hay prácticas anestesiológicas complejas de acuerdo a los pacientes que están sobre la camilla de operaciones: por ejemplo, no es lo mismo anestesiar a un paciente de 20 años de edad que a un recién nacido; este último caso es muy complejo, por lo cual requiere un porcentaje mayor en el pago del procedimiento. Así lo aceptaron el 99% de las obras sociales”.

Anestesia.jpg

En este contexto, aclaró que cuando la obra social de la provincia les manifestó que no lo podían aceptar, desde la AEAAR estaban dispuestos a negociar para bajar esos adicionales. “Pero nos dijeron que no, que era imposible y que no lo podían aceptar”, manifestó el anestesiólogo.

Iosper impulsa convenios particulares

Por otra parte, contó: “El objetivo de la obra social ahora es entablar convenios particulares con cada uno de los prestadores. A mí no me contactaron, por ejemplo, para ser prestador, o sea que no tengo ni idea cómo es el convenio que ellos quieren llevar adelante, pero sí lo han hecho con varios. Algunos han firmado y si un anestesiólogo decide trabajar bajo esas condiciones, es totalmente respetable y no vamos a ir en contra de eso. Pero la gran mayoría no firmó porque, lamentablemente, ellos plantean condiciones unilaterales, sin ningún tipo de negociación, y la gran mayoría de los socios no está de acuerdo con eso”.

“Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, cuya comisión directiva representa a un montón de socios, las cuales toman decisiones en asambleas generales ordinarias o extraordinarias a fin de año o a principio de año, depende cuál sea, y se traslada lo que los socios deciden. Los socios definieron trabajar así y tomaron por unanimidad esa decisión. Nosotros lo único que hacemos es trasladar la decisión de cada uno de ellos”, señaló por último, a la espera de llegar un acuerdo con Iosper en el encuentro que se llevará adelante mañana.