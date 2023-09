Alquilar una casa quinta: aún no hay precios para el verano

Casas quintas registran mayor demanda.jpg Muchos prefieren veranear en una casa quinta

En el caso de que alguien quiera alquilar para las primeras semanas de octubre –a excepción del fin de semana largo, cuando en general ya está todo cubierto en la zona debido a las Fiesta de Disfraces en Paraná– tiene que pensar en un importe que ronda los 40.000 pesos diarios.

Al respecto, Carlos Dechanzi, referente del complejo Los Pinos, en Oro Verde, comentó a UNO: “En esta época ya empieza la demanda y hay gente consultando, pero puntualmente para las Fiestas, no tanto para hacer cumpleaños o reuniones antes de diciembre. El tema es que no hay precios. En mi caso, doy precios hasta principios de noviembre, después es imposible, porque no sabemos qué va a pasar. Es complicadísimo dar un importe por adelantado, y ni siquiera en dólares podemos hacerlo porque no sabemos cómo va a terminar la inflación, si se va a devaluar nuevamente y demás”.

“La demanda de alquiler de la quinta para las despedidas de año, por ejemplo, empieza en la última semana de noviembre y se extiende hasta el 22 de diciembre. Suele haber reservas tanto los viernes, como los sábados y los domingos, al menos así fue el año pasado. No sé en este año, porque para hacer una despedida hoy sale más caro el asado que el alquiler”, manifestó.

En cuanto a las Fiestas y las vacaciones de verano, indicó: “En mi caso alquilo siete o 15 días. A partir del 2 de enero ya tengo una reserva, que la tomé porque es de un amigo, pero le dije ´vamos a ver qué pasa con los precios en esa fecha´, y entiende la situación´; ya me dijo que lo arreglamos después de la elección de octubre. Porque estamos esperando a esa fecha porque va a haber una devaluación lógica, porque con tres meses parado el dólar algo seguro va a ocurrir”.

Casa quinta.jpg En una casa quinta puede veranear toda la familia y conviene Gentileza Complejo Los Pinos

En este marco, acotó: “Es una locura, porque así no podemos trabajar a plazo. Y con las casas quintas pasa que ya quieren alquilar para enero, febrero, marzo, hasta Semana Santa incluso me han alquilado otros años anticipadamente, por una semana o dos”.

Ante la consulta sobre el precio actual para alguien que quiere alquilar antes de noviembre, refirió: “La casa es para seis personas, y por día cuesta 40.000 pesos, que en promedio son menos de 7.000 pesos por cada uno. Si son menos se charla el valor. Es regalado, porque la semana pasada fui a Carlos Paz, que estamos fuera de temporada, y lo más barato para alquilar era sólo la habitación de un hotel, y estaba 12.000 pesos. Acá nosotros tenemos pileta, cancha de fútbol, juego para chicos, parrilla totalmente equipada totalmente. Es todo bien completo”.

Más allá de las dificultades para pasar un presupuesto por adelantado, Dechanzi estimó que va a haber una alta demanda, ya que los costos para viajar a alguna localidad turística de la Argentina y mucho más de Brasil este verano serán onerosos. “Calculo que va a estar ocupada la quinta todo el verano, porque si uno hace números esta temporada conviene quedarse cerca. Estaba mirando que en Mar del Plata los precios están entre 150% y 180% más caros que el año pasado, por la cuestión lógica es la inflación; si hacés cuentas, moverte cuesta bastante con el precio del combustible, y la comida si vas a salir afuera es todo un presupuesto, o sea que te va a convenir muchísimo más una casa quinta en Paraná o la zona, por más que suba el alquiler, para entonces porque estimo que con la inflación vamos a estar alquilando mínimo a 60.000 o 70.000 por día. El año pasado alquilé a 30.000 pesos para ocho personas, pero todo sube”.

Casa quinta.jpg Muchos buscan naturaleza y abundante sombra Gentileza: Complejo Los Pinos

Sobre las comodidades que más exige la gente, afirmó: “La mayoría lo que más busca es que tenga pileta, y nosotros tenemos una muy grande de 4 por 8 metros; después tengo las canchas de fútbol que es fundamental cuando van chicos; y la sombra es algo que se valora un montón, más en estos veranos tan calurosos que estamos teniendo. La gente tiene que venir con la ropa y nada más, porque después hay de todo”.

Alberto, quien tiene una quinta en alquiler en las afueras de capital entrerriana, coincidió en que “es difícil dar un precio hoy”, y comentó: “Ya nos están preguntando para reservar en las Fiestas, que mucha gente acostumbra pasarlo en familia en una quinta. El precio de hoy está entre 35.000 y 40.000 pesos, pero seguro para esa fecha va a ser diferente”.

Paola tiene una quinta en la zona del Seminario y prefirió no brindar precios, pero confirmó que la demanda empezó a incrementarse: “Alquilamos a grupos reducidos y ya consultan un montón”.

Por su parte Marina, propietaria de una quinta en General Alvear, a sólo 34 kilómetros de Paraná, aseguró: “Las consultas empezaron a aumentar, sobre todo estos días que hay días más cálidos. Están preguntando por los fines de semana largos que quedan en el año y para este fin de semana ya tenemos reservas”.

“La gente busca tomar sol. Acá es para cuatro personas, y por ahora estamos cobrando 12.000 pesos, que es muy barato, pero pasó que no estaba habiendo antes demanda. El mes que viene habilitamos la pileta y ahí ya cambia el precio. Y para el verano iremos viendo los valores”, concluyó.