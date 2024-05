Allanamiento en el Hospital San Martín: Guillermo Grieve afirmó que "están sorprendidos"

"El hospital está funcionando normalmente y no afecta a ningún paciente" , aclaró Grieve y agregó: "Creemos que esto es algo que viene hace mucho tiempo y veremos de qué manera se pudo se realizar sin que todos los elementos que tenemos para realizar el control no lo hayan detectado" . En este marco, el ministro informó que se llevarán a cabo tanto una auditoría y una investigación interna, así como un sumario .

Allanamiento farmacia San Martin 2.jpg

Por su parte, Sattler indicó: "Toda la información está dentro de la investigación judicial. Para nosotros, verdaderamente, fue una sorpresa el desarrollo del allanamiento. Es algo de lo que no estábamos en conocimiento, con lo cual no tenemos información más de la que se difundió públicamente. Lo que hicimos fue acompañar con la asesoría legal en el procedimiento y firmar el acta correspondiente que había dado orden el juez". Al ser consultada por el sistema de control dentro de la farmacia, explicó: "El hospital dispone de un sistema, tanto para lo que es el registro en farmacia como para lo que es la articulación con el sector de compras y de la administración".

LEER MÁS: Preso huyó del hospital San Martín después que lo operaran para extraerle una bombilla

"Es muy difícil que algo así ocurra", subrayó Grieve, "recuerden que estuve acá 38 años, es muy difícil porque hay que llenar formularios que establecen la cantidad de medicamentos que se van a utilizar, la cantidad que se recibió y que se entrega. A partir de todo eso se determina la compra final. Pensamos que esto tiene mucho tiempo y que habría sido una situación progresiva, pero no lo sabemos porque no tenemos ninguna información. No es imposible, pero es muy difícil con los controles que se llevan adelante no sólo en el Hospital San Martín sino en toda la provincia. Manejamos drogas permanentemente, los 365 días del año y debemos ser muy cuidadosos".

Allanamiento farmacia San Martin.jpg

Los trabajadores investigados continuarán en el Hospital

En otra línea, la titular del nosocomio informó que se emitió una disposición interna para reubicar a los trabajadores señalados en la investigación en espacios que no tengan acceso o manejo del servicio de farmacia. "Lo que nos informaron en el procedimiento judicial es que estas personas quedan en libertad de acción, con lo cual deben seguir concurriendo a trabajar y nuestra decisión es desafectarlos de estos servicios, pero seguirán concurriendo al hospital", aclaró Sattler y comentó que los trabajadores investigados son personas con trayectoria de 20 y 10 años en el nosocomio.

Allanamiento farmacia San Martin 3.jpg

"Esta denuncia no surge de forma interna, por eso la consternación y la sorpresa porque esto es algo que acá, desde el hospital, se ha tenido el insumo que se necesitaba y se ha llevado adelante el procedimiento de compra habitual. Nos presentaron la orden de allanamiento con un trabajo de investigación que viene desde la Dirección de Toxicología e Investigación que se presentaron por una cuestión de interés público del posible delito de peculado al fiscal y llevaron adelante el allanamiento", acotó.

Por otro lado el ministro adelantó que se emitirá, de forma preventiva, una circular que llegará a todos los hospitales para "el control exhaustivo del manejo de los psicofármacos y de farmacia que está en cada uno de los hospitales. Pero frente a este hecho vamos a alertar para que haya un mayor control". Asimismo, la directora del hospital indicó: "Tenemos una responsabilidad institucional por sobre todos los empleados del hospital, por lo que no haremos juicios subjetivos de las personas y vamos a atenernos a lo que la Justicia dictamine. De todas maneras, estamos sorprendidos".