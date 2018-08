Algunas calles de Paraná amanecieron repletas de basura por asamblea de municipales

Algunos sectores de Paraná amanecieron este miércoles con basura en las calles, por las asambleas que realizan empleados municipales de diversas dependencias en rechazo a la última oferta salarial que realizó el Ejecutivo.

El martes por la tarde, dirigentes de los gremios APS, Obras Sanitarias y Suoyem mantuvieron un encuentro con trabajadores quienes definieron continuar con las asambleas en los lugares de trabajo, para los próximos días.





Pedro Acosta mencionó, tras el encuentro realizado en Suoyem: "Vamos a continuar con las asambleas permanentes desde la hora 0 de mañana (miércoles) y el lunes, en caso de no tener una respuesta concreta del Ejecutivo, a partir de las 0 de ese día, comenzaremos con retención de servicios".





"Los trabajadores nos han manifestado la necesidad de una recomposición en el salario, teniendo en cuenta la inflación que se vive día a día. Con aumento de precios en supermercados, en tarifas de luz, gas, los trabajadores no quieren esperar más. Apelamos a la sensibilidad del intendente; él mismo ha reconocido que tenemos los salarios más bajos. Ninguna persona del Ejecutivo nos recibió como gremio. Los compañeros, ante esto, nos han dicho cómo continuar", destacó Alejandra Levrand.





Por su parte, Jorge Brocado de Suoyem, indicó: "Hicimos al Ejecutivo una contrapropuesta, le dimos 24 horas, y ninguno del Ejecutivo nos recibió este martes a la mañana. Hemos sido prudentes, no pedimos lo que no nos corresponde a los trabajadores. Pedimos el 4 % del mes de julio, que fue el desfasaje que tuvimos, y así sucesivamente hasta seguir avanzando con la inflación. Queremos que el trabajador no pierda ante la inflación. Se pide que se regularice el mínimo garantizado, que se equipare al mínimo garantizado de la provincia".