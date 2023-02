Alberto Fernández destacó el récord de turismo en Entre Ríos

ALBERTO EN CDELU 1.jpg

Las frases destacadas de Alberto Fernández

Dentro de su discurso, el presidente remarcó la importancia de la reactivación económica tras la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, reconoció la gestión de Gustavo Bordet y todas las obras realizadas durante su gestión:

"Me llena de alegría estar en La Histórica una vez más. Estamos muy contentos de estar en Entre Ríos anunciando las que cosas que anunciamos, porque pasamos un tiempo difícil, pero nunca bajamos los brazos". "Me llena de alegría estar en La Histórica una vez más. Estamos muy contentos de estar en Entre Ríos anunciando las que cosas que anunciamos, porque pasamos un tiempo difícil, pero nunca bajamos los brazos".

"Siempre quisimos llevar un proceso de recuperación porque Argentina lo necesita. Tenemos una tranquilidad y es que no hay un solo municipio en todo el país que no haya recibido fondos para obra pública. No pensamos en su bandera política, porque más allá de la coyuntura hay argentinos y argentinas y eso es lo que nos debe convocar: mejorar sus vidas. Y estoy empecinado en hacerlo de distintos modos". "Siempre quisimos llevar un proceso de recuperación porque Argentina lo necesita. Tenemos una tranquilidad y es que no hay un solo municipio en todo el país que no haya recibido fondos para obra pública. No pensamos en su bandera política, porque más allá de la coyuntura hay argentinos y argentinas y eso es lo que nos debe convocar: mejorar sus vidas. Y estoy empecinado en hacerlo de distintos modos".

"Venimos a poner en marcha obras viales para el desarrollo de la región, a poner en valor un sitio histórico como es el Palacio San José y en un día singular. Y hay que pensar en la Batalla de Caseros y de San Lorenzo para terminar con las divisiones en Argentina, porque es más fácil hacer todo unidos: si unimos esfuerzos es más fácil ganar. No lo puede hacer el presidente solo, un gobernador o intendente en soledad. Los que abrazamos la política sabemos que queremos llegar a estos lugares para mejorar sus vidas". "Venimos a poner en marcha obras viales para el desarrollo de la región, a poner en valor un sitio histórico como es el Palacio San José y en un día singular. Y hay que pensar en la Batalla de Caseros y de San Lorenzo para terminar con las divisiones en Argentina, porque es más fácil hacer todo unidos: si unimos esfuerzos es más fácil ganar. No lo puede hacer el presidente solo, un gobernador o intendente en soledad. Los que abrazamos la política sabemos que queremos llegar a estos lugares para mejorar sus vidas".

"Este millón de personas que vinieron a Entre Ríos durante enero es un récord histórico. 22 millones de argentinos salieron de sus casas para descansar, lo que quiere decir que estamos progresando y el desarrollo empieza a verse". "Este millón de personas que vinieron a Entre Ríos durante enero es un récord histórico. 22 millones de argentinos salieron de sus casas para descansar, lo que quiere decir que estamos progresando y el desarrollo empieza a verse".

"Hicimos 85.000 viviendas para argentinos y argentinas, alrededor de 75 por día. Cuando entreguemos la casa 100.000 en marzo lo voy a celebrar, porque 83 familias por días les resolví el problema de la vivienda. Pues donde hay una necesidad, hay un derecho". "Hicimos 85.000 viviendas para argentinos y argentinas, alrededor de 75 por día. Cuando entreguemos la casa 100.000 en marzo lo voy a celebrar, porque 83 familias por días les resolví el problema de la vivienda. Pues donde hay una necesidad, hay un derecho".

"Tuve la suerte de haber tenido un gobernador como Gustavo Bordet. Nunca me olvidé de Entre Ríos porque el estado nacional aportó más de 81.000 millones de pesos para que la provincia crezca y eso es mérito del gobernador". "Tuve la suerte de haber tenido un gobernador como Gustavo Bordet. Nunca me olvidé de Entre Ríos porque el estado nacional aportó más de 81.000 millones de pesos para que la provincia crezca y eso es mérito del gobernador".

Embed

Qué dijo Gustavo Bordet

Por su parte, Bordet remarcó los mismos puntos que su par nacional y aseguró la importancia de las obras y su significado, en comparación con la Batalla de Caseros. Además, remarcó los esfuerzos de su gestión para la reactivación económica y aseguró el crecimiento de diferentes sectores económicos de la región.

"El Palacio San José fue sistemáticamente abandonado en la gestión anterior". "El Palacio San José fue sistemáticamente abandonado en la gestión anterior".

"Entre Ríos está agradecida por el esfuerzo del gobierno nacional en momentos difíciles". "Entre Ríos está agradecida por el esfuerzo del gobierno nacional en momentos difíciles".

"Tenemos una temporada récord, un millón de turistas nos visitaron en enero, pero otros sectores como la industria, el comercio y el agropecuario tienen un franco proceso de recuperación. Nos falta mucho, es cierto, pero el camino que estamos llevando nos muestra que es el correcto. No se habría podido generar este movimiento sin la reactivación económica". "Tenemos una temporada récord, un millón de turistas nos visitaron en enero, pero otros sectores como la industria, el comercio y el agropecuario tienen un franco proceso de recuperación. Nos falta mucho, es cierto, pero el camino que estamos llevando nos muestra que es el correcto. No se habría podido generar este movimiento sin la reactivación económica".

"Hay un gobierno que genera trabajo y el lunes estaremos en Paraná inaugurando viviendas que fueron abandonadas y retomadas. Además empezaremos con 500 viviendas más". "Hay un gobierno que genera trabajo y el lunes estaremos en Paraná inaugurando viviendas que fueron abandonadas y retomadas. Además empezaremos con 500 viviendas más".

"Estamos trabajando un día feriado por el futuro de la provincia". "Estamos trabajando un día feriado por el futuro de la provincia".