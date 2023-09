Agustín Rossi en Paraná: "Se juega un modelo de sociedad"

A su turno, Bahl resaltó que desde el peronismo “hemos hecho un gran esfuerzo para transformar nuestra ciudad. Estamos orgullosos de nuestra capital. Pongamos toda nuestra energía en estos días que quedan hasta las elecciones. Levantemos las banderas que siempre hemos levantado”. Además, expresó que “para esta etapa, necesitamos a todos los compañeros y compañeras de Paraná, sinceramente. La militancia es un acto de amor. No se puede militar con odio. La política sin la militancia no es absolutamente nada. He militado toda mi vida y sé de lo que es capaz la militancia. Es necesario ganar en cada una de las localidades de nuestra provincia”.

“La gente está enojada y tiene razón, pero el peronismo es el único cambio verdadero y el único capaz de defender los derechos de los trabajadores. Confío en el peronismo y confío en ustedes los militantes. Tenemos el mejor equipo”, concluyó Bahl.

Para el cierre, Rossi expresó “una alegría enorme estar en Paraná”, y anunció: "En nombre de Sergio Massa, transmito todo nuestro apoyo para que Beto Bahl sea el próximo gobernador de Entre Ríos”, y reconoció que “hemos sido más que eficientes en la creación de empleo, pero lo que nos faltó en estos cuatro años de gestión es devolverle poder adquisitivo al salario. Esto es lo que empezamos a hacer con las últimas medidas que tomó Massa".

Acto Rossi Paraná.jpg

Rossi convocó a toda la militancia a “hablar con más claridad al conjunto de los argentinos. Transmitirles a todos los argentinos lo que se está jugando en esta elección: un modelo de sociedad, no sólo un modelo de Estado y de país”.

“Nosotros celebramos que todos los habitantes de nuestro suelo tengan las mismas posibilidades. Ahora hay medidas concretas para defender a nuestro candidato a presidente. Es momento de salir a defender nuestros valores y lo que somos con la cabeza muy en alto. No cuenten conmigo para acariciarle la barba al león”, concluyó.