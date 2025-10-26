Adán Bahl resaltó la eficiencia de la Boleta Única en su votación en Paraná.

Adán Bahl votó en Paraná y destacó la rapidez y facilidad de la Boleta Única, resaltando la amabilidad de las autoridades y la normalidad del bolígrafo.

El candidato y dirigente Adán Bahl se mostró satisfecho tras emitir su voto en esta jornada electoral, destacando la rapidez y facilidad del nuevo sistema de Boleta Única . Señaló que la votación fue "rapidísimo", con autoridades de mesa muy amables y dispuestas a ayudar. Además, aclaró que el uso del bolígrafo provisto es totalmente normal y no genera problemas.

A las 9.30 de la mañana, Bahl votó en la capital provincial y comentó: "Menos de un minuto fue la votación, rapidísimo. Aparte, muy amables todos y fácil, así que la gente tiene que venir", subrayando la disposición de las autoridades de mesa para asistir a los votantes si fuera necesario.

Sobre el bolígrafo provisto en la escuela, el dirigente aclaró: "Es estigma, diríamos, que por ahí se borra. Es falso, es totalmente normal", remarcó.

Bahl también destacó que esta modalidad de votación representa un paso hacia la modernización del proceso electoral y un cuidado por el ambiente, recordando que dentro de dos años la provincia implementará la Boleta Única en todas las elecciones.

"Por lo visto, la escuela está vacía, así que la votación va muy, pero muy rápido. Es una muy buena experiencia", concluyó el dirigente, deseando a todos un buen día eleccionario.