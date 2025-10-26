Andrés Laumann destacó la importancia del voto y celebró la jornada electoral en Entre Ríos.

Andrés Laumann, candidato a diputado por la Alianza La Libertad Avanza, emitió su voto y se dirigió a los entrerrianos con un mensaje sobre la relevancia de la participación ciudadana.

"Buen día, entrerrianos. Yendo a emitir mi voto, un día muy especial para todos nosotros. Llevar nuestro voto a la urna significa llevar nuestra voz. Hoy es el momento de escuchar a los entrerrianos, escuchar a los argentinos qué es lo que quieren para su futuro", expresó.

Andrés Laumann, candidato a diputado por la Alianza La Libertad Avanza, emitió su voto

Andrés Laumann (1).jpeg

El dirigente subrayó la importancia de expresarse a través del voto: "Es muy importante ir a votar, es donde nosotros nos expresamos y donde decimos realmente qué es lo que queremos de nuestra patria y de los que nos conducen. Así que los invito a todos a terminar esta jornada tan hermosa, con sol, con este sistema nuevo de la que es tan fácil".

Finalmente, Laumann deseó un buen día a todos los ciudadanos y celebró la democracia: "Y, bueno, que sean hoy un día de fiesta para todos los entrerrianos y argentinos. Que pasen el mejor de los días y que viva la democracia".