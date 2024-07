Acompañantes Terapéuticos vuelven a denunciar demoras en pagos

A través de un comunicado al que accedió UNO, los profesionales resaltaron que la labor que realizan es "esencial para el bienestar de quienes acompañamos", no obstante, advirtieron: "Nos vemos profundamente afectados por las persistentes demoras en los pagos por parte de la mayoría de las obras sociales. Estas demoras no sólo comprometen nuestra capacidad de subsistencia personal y familiar, sino que también amenazan seriamente nuestra capacidad de continuar operando de manera legal y responsable, ya que en muchos casos no nos alcanza ni para pagar la matrícula de nuestro colegio, la cual aumenta periódicamente al igual que todo". Cabe destacar que esta no es la primera oportunidad que el grupo de prestadores se manifiesta públicamente para visibilizar su situación.