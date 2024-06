Acompañantes terapéuticos reclaman pagos atrasados de Iosper

"Somos parte fundamental del sistema de salud y aún así todos los gobiernos nos vienen precarizando y ninguneando" , denunciaron los AT y agregaron, "Hacemos mención a la principar Obra Social de los trabajadores del Estado Provincial, Iosper, quienes dicen estar al día con los prestadores en programas de televisión, un discurso violento y cínico de parte de dicha institución" .

Los profesionales explicaron que, como prestadores, sus pagos se realizan "desde 45 a 60 días, algo que para nuestro sector está drásticamente normalizado pero que, ante el contexto de años de crisis económica y social, es insostenible para nuestras espaldas y familias".

iosper El Iosper indicó que la suba representa una inversión adicional de 76 millones de pesos.

"Esta situación continúa repitiéndose mes a mes", subrayaron, "teniéndonos impagos y sin respuesta por parte de nuestro Colegio, como también por parte de Iosper, sin mencionar que esto deteriora nuestra salud de manera integral". "Decimos basta. Somos parte de la comunidad universitaria, somos trabajadores de la salud matriculados, somos motor y parte esencial de cientos de equipos que abordan situaciones en salud mental que, sin nosotros, no serían posibles de abordar", agregaron.

Los AT indicaron que este descargo busca "interpelar a las autoridades responsables y competentes para que tomen medidas inmediatas que garanticen el pago justo y oportuno. Apostamos a la sensibilidad y solidaridad de toda la comunidad. Nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad siguen firmes, pero contando con nuestros derechos como trabajadores en el campo de la salud".

Reclamos anteriores

Esta no es la primera oportunidad que los acompañantes deben reclamar por el pago de servicios prestados a Iosper. En abril del corriente año, un grupo de profesionales de esta área denunciaron ante UNO que la entidad no había abonado las prestaciones facturadas durante los meses de enero y febrero. Además, sostuvieron que el Instituto no respetaba el monto mínimo ético, así como irregularidades en el Colegio que les agrupa.