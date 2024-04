Acompañantes terapéuticos denuncian falta de pago de servicios de Iosper

Acompañantes terapéuticos autoconvocados de Entre Ríos , convenidos con Iosper, denunciaron a UNO que la entidad no abonó las prestaciones facturadas durante los meses de enero y febrero. Asimismo, advirtieron que la obra social no respeta el monto mínimo ético, además de irregularidades en el Colegio de Acompañantes Terapéuticos (CATER).

Al ser consultados por medidas de reclamo, los profesionales comentaron que el convenio entre CATER y Iosper "tiene la cláusula 25, la cual establece que no podemos llevar a cabo ninguna medida de fuerza o suspensión de prestaciones porque, de ser así, el convenio se cae. Es una cláusula extorsiva que no deja ejercer el derecho a huelga y debemos esperar los tiempos de Iosper" y agregaron: "Estamos convenidos con la obra social porque es la única forma de poder trabajar, tomar pacientes y tener un ingreso a fin de mes, pero ese ingreso no lo tenemos".

Iosper.jpg El Iosper deberá cubrir la totalidad del tratamiento contra la atrofia muscular espinal. UNO/Juan Manuel Hernández.

Por otro lado, se destacó a UNO que los valores "no fueron modificados por la obra social desde diciembre de 2023 y eso se abona por reintegro. Por lo tanto, si una familia tiene una deuda, ese dinero no llega al prestador, generándose un daño económico". Además aclararon que, si bien Iosper manifiesta haber dado un 56.05% de aumento, "esto no es un número significativo en la realidad de un acompañante": "Por cada servicio prestado, un A.T percibe 2.900 pesos. Si lo trasladamos a un pasaje de colectivo, son 1.400 pesos" y remarcaron: "No estamos reclamando ningún aumento, sólo cobrar lo facturado".

No obstante, los prestadores alertaron: "La respuesta que tuvimos de una colega que trabaja en Iosper es que la obra social se quedó sin fondos el día 18 de abril. Entonces Fernando Cañete debería denunciar en los medios de comunicación que la obra social está sin fondos y no garantiza el pago a ningún prestador".

Colegio de Acompañantes Terapéuticos 5.jpg

Denuncia a CATER

En otra línea, los A.T denunciaron a UNO irregularidades dentro del Colegio: "Hemos manifestado este malestar a un colegio que apela a defender lo colectivo desde un discurso de participación activa. Desde una mirada democrática y de libertad de expresión planteamos estas cuestiones pero, a raíz de estas manifestaciones, hay colegas que recibieron llamados de atención desde el Tribunal de Disciplina e incluso denuncias, lo cual atenta a estos principios". Asimismo, los acompañantes comentaron que el Colegio "no toma en cuenta las denuncias realizadas por personas que ejercen la profesión sin estar matriculados".

ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS.jpg

Cuál es el rol de los acompañantes terapéuticos

Cabe recordar que un acompañante terapéutico es un profesional que trabaja de forma interdisciplinaria en una multiplicidad de espacios con el objetivo de brindar asistencia a personas que enfrentan desafíos que pueden relacionarse con la salud mental, salud física, emocional, entre otras. En Entre Ríos se los considera como un recurso clínico que se inserta en la vida cotidiana del paciente.

En este marco los profesionales propician la inclusión social, favorecen la autonomía, fortalecen vínculos y acompañan la integración a la vida en comunidad. En la provincia la formación es dictada en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader, donde los egresados finalizan la carrera como Técnico.