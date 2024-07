Absolvieron al comunicador acusado de calumnias: "Siento un desahogo y que hay justicia"

Luis Garita comunicador.jpg

Tres dirigentes se presentaron ante la Justicia

Los demandantes afirmaron que las opiniones expresadas por Garita en su programa de FM Vida, que se emite diariamente, habían dañado gravemente su reputación y honor.

Sin embargo, el juez entendió las razones dadas por la defensa. Tras el fallo, UNO dialogó con Garita, quien celebró la decisión entre lágrimas: "Es un desahogo. Recién se me caen las lágrimas pero de alegría, de sentirme contenido también por los colegas como ustedes. Creo que no hacemos nada malo, simplemente exponer la realidad. No somos quién para juzgar pero si exponemos lo que pasa en nuestra ciudad y nunca creí que por lo que hacía por los demás o por mi gente, pase por todo esto".

Y agregó: "Siento un desahogo y alegría, siento que hay justicia. Por supuesto dándole gracias a Dios, siempre que es fiel y a mi abogado que estuvo continuamente y no me soltó la mano. Hace dos años y picos que venimos entre audiencias y siempre con la verdad se llega lejos. Me da un poco de bronca y desahogo de todas estas cosas que tengo que dejar por venir a una fiscalía, estar horas y horas ahí y perder horas de trabajo también. Hoy siento que hay justicia y siento que no hice nada malo, simplemente exponer la verdad como lo hacen ustedes, como lo hacen tantos colegas en toda la Argentina".

Fernando Millán, abogado del conductor radial, explicó que el magistrado sustentó su falló en que sus comentarios están protegidos bajo el derecho a la libertad de expresión, especialmente en el contexto de la crítica a cuestiones de interés público.

WhatsApp Video 2024-07-30 at 11.58.02.mp4

El caso

El caso fue dado a conocer este lunes por UNO. La demanda contra el comunicador paceño señalaba que había realizado manifestaciones injuriosas en varios programas en marzo y mayo de 2022.

Embed

Según la denuncia de las autoridades de la CELP, Garita habría calificado de ladrones y estafadores a los mandamás de la entidad.