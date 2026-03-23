A 50 años del golpe, Paraná se prepara para la marcha del 24 de marzo

Organizaciones de Derechos Humanos se preparan para la marcha por el 24 de marzo. Será una fecha especial a 50 años del inicio de la última dictadura

En el marco de la Semana de la Memoria, la Multisectorial de Derechos Humanos, junto a la Municipalidad de Paraná convoca a la ciudadanía a participar de la marcha central para conmemorar el aniversario del último golpe cívico-militar en Argentina. La actividad busca homenajear a los detenidos-desaparecidos y reafirmar el compromiso institucional con los derechos humanos y la identidad nacional.

Además del componente conmemorativo, la movilización portará un fuerte mensaje político y judicial. Las organizaciones sociales y el gobierno local elevarán un pedido conjunto a la Justicia Federal para acelerar el tratamiento de las causas por delitos de lesa humanidad que aún se tramitan en la provincia de Entre Ríos. El objetivo es garantizar que los procesos de juzgamiento no se detengan y que se alcance el cumplimiento efectivo de las sentencias para los responsables del terrorismo de Estado.

La marcha tendrá lugar el martes 24 de marzo, iniciando la concentración a las 19 en la Plaza Sáenz Peña. Desde allí, la columna de manifestantes recorrerá las calles de la capital entrerriana hasta llegar a la Plaza Alvear, punto donde se desarrollará el acto central. Este año, la Multisectorial marchará bajo la consigna “Democracia o Corporaciones”, un lema que busca poner en valor la soberanía económica, política y territorial del país.

Música por la Identidad en la zona del Ferrocarril

Como antesala a la movilización del 24, el domingo se desarrolló la 8va edición de Música por la Identidad. El evento tuvo lugar en la explanada del Ferrocarril (Racedo 230). Se trató de una propuesta artística integral que contará con más de 40 artistas en escena, incluyendo disciplinas como danza, teatro y música en vivo.

Esta actividad cultural tiene un fin solidario y de concientización: colaborar activamente en la búsqueda de los más de 400 jóvenes, hoy adultos, que fueron apropiados durante la dictadura y que aún desconocen su verdadera identidad. La Municipalidad de Paraná reafirma así su apoyo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, integrando el arte como una herramienta fundamental para la reparación histórica de la sociedad argentina.