Matías Almeyda dejó de ser el director técnico del Sevilla

Como consecuencia de los malos resultados, el club español anunció que Matías Almeyda ya no es más el entrenador del primer equipo.

Matías Almeyda no tuvo un buen paso por el equipo Andaluz.

El director técnico argentino Matías Almeyda dejó su cargo en el Sevilla, al que llegó a mediados del 2025, luego de muy flojos resultados cosechados. El golpe final para Almeyda fue la derrota de este sábado por 2-0 ante el Valencia, durante la 29ª fecha de LaLiga de España, la segunda consecutiva y el cuarto encuentro al hilo sin victorias.

Almeyda llegó al Sevilla para el inicio de esta temporada, tras un buen paso por el AEK Atenas de Grecia, donde conquistó dos títulos (Liga y Copa 2023). Sin embargo, su paso por el equipo español no fue nada bueno, ya que están decimoquintos en LaLiga con solo 31 puntos y realmente comprometidos con la zona de descenso.

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

El Sevilla tampoco tuvo una buena actuación en la Copa del Rey, donde quedaron eliminados en los 16avos de final frente al Alavés.

“El Sevilla desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, se destaca al final del comunicado.

La campaña de Matías Almeyda como entrenador

El equipo español fue el sexto en la carrera de Almeyda como director técnico, ya que previamente se había desempeñado en River (2011-2012), Banfield (2012-2015), Chivas de Guadalajara (2015-2018), San José Earthquakes (2019-2022) y AEK Atenas (2022-2025).