El domingo 25 de octubre en la Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay será escenario de una ceremonia histórica con cinco bandas militares.

Concepción del Uruguay homenajeará a Urquiza con un gran desfile de Granaderos y Patricios.

La ciudad de Concepción del Uruguay se prepara para rendir homenaje al general Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, con un desfile histórico que se realizará el domingo 25 de octubre, desde las 10, en Plaza Ramírez. La celebración contará con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, efectivos del Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y establecimientos educativos de todos los niveles .

El acontecimiento formará parte de la Semana Homenaje al General Justo José de Urquiza, una programación que reunirá actividades culturales, académicas y protocolares para recordar su trayectoria y su contribución a la organización nacional.

La conmemoración adquiere especial relevancia porque 2026 reúne tres aniversarios históricos: los 225 años del nacimiento de Urquiza, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y los 175 años del Pronunciamiento de Urquiza, ocurrido en la misma plaza que será escenario del desfile.

Cinco bandas de música en una misma ceremonia

Uno de los principales atractivos de la jornada será la participación simultánea de cinco agrupaciones musicales militares y policiales.

Estarán presentes la Fanfarria Militar Alto Perú, del Regimiento de Granaderos a Caballo; la Banda Militar “Tambor de Tacuarí”, del Regimiento de Patricios; la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos; la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, de Concordia; y la Banda de Música del Batallón de Ingenieros de Concepción del Uruguay.

Está previsto que las agrupaciones interpreten el Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos, la Marcha de San Lorenzo y el Himno de Concepción del Uruguay. También participará el Coro Estable Municipal.

La organización anticipó que habrá otras intervenciones especiales durante la ceremonia, destinadas a destacar la importancia histórica de la figura de Urquiza.

Como antecedente, se recuerdan los desfiles realizados en 2017 y 2019, cuando los Granaderos protagonizaron la apertura con la tradicional invocación al sargento Cabral frente al palco principal instalado en la explanada del Centro Cívico.

El recorrido y las instituciones participantes

El desfile comenzará en calle 9 de Julio, sobre el sector oeste de Plaza Ramírez. La apertura estará a cargo de los Veteranos de Malvinas, seguidos por representantes de las comunidades educativas.

Participarán escuelas integrales, jardines de infantes, establecimientos primarios y secundarios, instituciones de educación de adultos y centros de formación terciaria. El segmento educativo finalizará con la presencia de las universidades.

Posteriormente desfilarán distintas organizaciones civiles, seguidas por las fuerzas de seguridad y unidades militares.

Entre las agrupaciones confirmadas se encuentran las escuelas de cadetes de las fuerzas con asiento en la ciudad, el Escuadrón “Dragones de la Muerte” y la División Guardia de Seguridad y Custodia del General Urquiza, perteneciente a la Policía de Entre Ríos, cuyos integrantes utilizarán indumentaria histórica de 1860.

También participarán efectivos del Regimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel Zelaya”, de Gualeguaychú, y personal y vehículos del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, de Concordia.

El cierre estará a cargo de las secciones del Regimiento de Patricios y del Regimiento de Granaderos a Caballo, dos unidades militares emblemáticas de la historia argentina.

Una semana dedicada a la historia

Las actividades comenzarán el sábado 17 de octubre, a las 20.30, con un concierto homenaje de la Orquesta Infantojuvenil Río de los Pájaros, acompañado por el Centro Cultural Urquiza y la Asociación de Exalumnos del Colegio del Uruguay.

El domingo 18, a las 9.30, se realizará la ceremonia por el 225º aniversario del nacimiento de Urquiza en el monolito ubicado en el kilómetro 141 de la Autovía Artigas, en la zona de Talar de Urquiza.

Los días lunes 19, miércoles 21 y jueves 22 se desarrollarán recorridas guiadas por el casco histórico, destinadas a estudiantes y vecinos. Los circuitos incluirán el Colegio del Uruguay, la Basílica, Plaza Ramírez y la Casa de Urquiza, entre otros espacios vinculados con su vida.

El miércoles 21, a las 19.30, tendrá lugar la conferencia “Urquiza y la Constitución: el triunfo de la organización nacional”, con exposiciones de los historiadores Eduardo Lázzari y Orlando Busiello, junto con Héctor César Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay y vicepresidente primero del Instituto Nacional Sanmartiniano. La actividad se realizará en el Salón de Actos Alejo Peyret del Colegio Superior del Uruguay.

El viernes 23, a las 19.30, está prevista una presentación de la Escuela de Música “Celia Torrá”, dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en el centro de Plaza Ramírez.

Finalmente, el sábado 24, desde las 19, se realizará el encuentro cultural “Homenaje a nuestros próceres”, a cargo de la Escuela de Danzas El Cimarrón.

Una celebración de identidad y memoria

La jornada del domingo 25 será el cierre de una programación destinada a recuperar episodios fundamentales de la historia provincial y nacional.

La elección de Plaza Ramírez como escenario central tiene un significado particular: allí se produjo el histórico Pronunciamiento de Urquiza de 1851, cuando el entonces gobernador entrerriano asumió una posición decisiva frente al gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Con la participación de instituciones educativas, organizaciones sociales y unidades militares, la celebración buscará reunir a distintas generaciones alrededor de la memoria histórica de Concepción del Uruguay.

La organización también anticipó tres intervenciones especiales preparadas para la ceremonia, cuyos detalles se conocerán durante el desarrollo del homenaje.

De esta manera, la ciudad se dispone a recordar a una de las figuras centrales de la organización constitucional argentina mediante una convocatoria abierta a la comunidad, que combinará historia, música, tradición y participación ciudadana.