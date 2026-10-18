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Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Un Volkswagen Gol volcó cerca del acceso a María Grande luego de que su conductor intentara esquivar un pozo. Ambos ocupantes resultaron ilesos.

18 de octubre 2026 · 14:20hs
Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Un hombre de 36 años y su acompañante, de 28, protagonizaron un siniestro vial a unos dos kilómetros del acceso a la localidad de María Grande. Ambos fueron trasladados al hospital local para una evaluación médica preventiva, aunque no sufrieron lesiones.

El hecho ocurrió en el marco de los operativos de prevención y seguridad, cuando personal policial intervino en un accidente protagonizado por un Volkswagen Gol que circulaba por un camino de ripio.

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Intentó esquivar un pozo y volcó

Según manifestó el conductor, mientras transitaba por el lugar intentó esquivar un pozo, perdió el control del vehículo, despistó y terminó volcando.

Afortunadamente, los dos ocupantes resultaron ilesos. Sin embargo, por precaución, ambos fueron trasladados al nosocomio local para ser examinados por profesionales de la salud.

María Grande pozo vuelco
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