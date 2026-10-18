Uno Entre Rios | Policiales | Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

La adolescente fue vista por última vez en la zona del puente Paysandú, que une la ciudad de Colón con Uruguay.

18 de octubre 2026 · 12:24hs
La adolescente Camila Ayelén Rodríguez Caraballo fue vista por última vez en la zona del puente Paysandú

La adolescente Camila Ayelén Rodríguez Caraballo fue vista por última vez en la zona del puente Paysandú, que une la ciudad de Colón con Uruguay.
La adolescente Camila Ayelén Rodríguez Caraballo fue vista por última vez en la zona del puente Paysandú

La adolescente Camila Ayelén Rodríguez Caraballo fue vista por última vez en la zona del puente Paysandú, que une la ciudad de Colón con Uruguay.

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años, desaparecida en Entre Ríos.

La adolescente fue vista por última vez en la zona del puente Paysandú, que une la ciudad de Colón con Uruguay. Tiene cabello castaño oscuro, ojos marrones, tez trigueña y contextura delgada, y mide aproximadamente 1,65 metros.

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, activó el Programa Alerta Sofía para localizar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, de 15 años, quien desapareció el viernes pasado, 16 de octubre, en la zona del puente Paysandú, que conecta la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, con la República Oriental Uruguay.

Camila tiene cabello castaño oscuro, ojos marrones y tez trigueña. Es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,65 metros.

Se solicita a la comunidad su atención y colaboración para dar con el paradero de la adolescente. Cualquier información que pueda contribuir a su búsqueda puede comunicarse a la línea gratuita 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, disponible las 24 horas, o con el 911.

¿Qué es Alerta Sofía?

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física y/o biopsicosocial. Constituye una herramienta destinada a reforzar las capacidades de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, con el objetivo de ampliar la búsqueda mediante la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

El mecanismo lleva ese nombre en alusión al caso de Sofía Herrera y es similar al sistema estadounidense “Alerta AMBER”, replicado en distintos países.

La coordinación del Programa Alerta Sofía está a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. El Ministerio Público Fiscal de la Nación integra el programa a partir de un convenio de cooperación firmado por la Procuración General de la Nación el 25 de noviembre de 2019 (Resolución PGN 101/2019).

En este marco de colaboración, el MPFN integra el “Comité Nacional Interinstitucional” y la “Coordinación Operativa Nacional” del Programa Alerta Sofía. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) tiene a su cargo la gestión de las alertas y la interrelación entre las fiscalías intervinientes ante casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes y los demás organismos participantes del programa.

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo Alerta Sofía Colón
Noticias relacionadas
cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un consorcio caminero de nogoya

Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

gualeguaychu: absolvieron a medica acusada de mala praxis por la muerte de un nene

Gualeguaychú: absolvieron a médica acusada de mala praxis por la muerte de un nene

detuvieron en entre rios a un profugo de la justicia uruguaya

Detuvieron en Entre Ríos a un prófugo de la justicia uruguaya

Paraná fue sede de un congreso con especialistas y nuevas tecnologías forenses

Roncaglia: "Los delincuentes le temen a la investigación científica del delito"

Ver comentarios

Lo último

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Torneo Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen van por la clasificación como locales

Torneo Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen van por la clasificación como locales

Francia e Italia jaqueadas por masivas y violentas protestas

Francia e Italia jaqueadas por masivas y violentas protestas

Ultimo Momento
Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Torneo Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen van por la clasificación como locales

Torneo Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen van por la clasificación como locales

Francia e Italia jaqueadas por masivas y violentas protestas

Francia e Italia jaqueadas por masivas y violentas protestas

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

Policiales
Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

Encontraron en Paraná al repartidor de agua que estaba desaparecido desde el jueves

Encontraron en Paraná al repartidor de agua que estaba desaparecido desde el jueves

Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

Gualeguaychú: absolvieron a médica acusada de mala praxis por la muerte de un nene

Gualeguaychú: absolvieron a médica acusada de mala praxis por la muerte de un nene

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

ATER: nuevo vencimiento del Impuesto Inmobiliario

ATER: nuevo vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Entre Ríos registra una mora crediticia inferior al promedio nacional

Entre Ríos registra una mora crediticia inferior al promedio nacional

Producción de huevos: Hay que desarrollar las exportaciones y reducir los impuestos

Producción de huevos: "Hay que desarrollar las exportaciones y reducir los impuestos"

Gas pimienta: un recurso de defensa personal que debe ser bien utilizado

Gas pimienta: un recurso de defensa personal que debe ser bien utilizado

Dejanos tu comentario