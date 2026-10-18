Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos registra una mora crediticia inferior al promedio nacional

El Gobierno de Entre Ríos destacó que la irregularidad de los créditos de las familias en la provincia alcanza el 13,4%, frente al 17,5% a nivel nacional

18 de octubre 2026 · 11:32hs
El Gobierno de Entre Ríos destacó que la irregularidad de los créditos de las familias en la provincia alcanza el 13

El Gobierno de Entre Ríos destacó que la irregularidad de los créditos de las familias en la provincia alcanza el 13,4%, frente al 17,5% registrado a nivel nacional
Según el Gobierno de Entre Ríos la irregularidad de los créditos de las familias alcanza el 13

Según el Gobierno de Entre Ríos la irregularidad de los créditos de las familias alcanza el 13,4%, frente al 17,5% registrado a nivel nacional

La irregularidad de los créditos a las familias alcanza el 13,4% en la provincia de Entre Ríos, frente al 17,5% promedio registrado a nivel nacional. El dato surge de un informe elaborado por Eco Go y la Universidad Austral, con información del Banco Central de la República Argentina.

Entre Ríos registra una mora crediticia inferior al promedio nacional, según el informe Crédito a las familias: monto consolidado y regional, elaborado por Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo con el relevamiento, correspondiente a junio de 2026, la mora por monto en Entre Ríos se ubicó en el 13,4 por ciento del crédito informado, mientras que el promedio nacional alcanzó el 17,5%. De esta manera, la provincia presenta una diferencia de 4,1 puntos porcentuales por debajo de la media del país.

El indicador mide la proporción del saldo de crédito que se encuentra en situación irregular y permite observar la evolución de la capacidad de pago de las personas físicas en las distintas jurisdicciones.

LEER MÁS: Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados

El estudio también señala que Entre Ríos registra una mora inferior a la de otras provincias de la región, como Corrientes, donde el indicador alcanzó el 19,6%, y se ubica por debajo de Santa Fe y Córdoba, ambas con un 14,2%.

En cuanto a la evolución interanual, la mora por monto en Entre Ríos aumentó 7,8 puntos porcentuales respecto de junio de 2025, una suba menor que los 10,5 puntos porcentuales registrados en el promedio nacional. Esto permite observar que, aunque el indicador también creció en la provincia, su incremento fue más moderado que el del conjunto del país.

El informe analiza el financiamiento a las personas físicas por jurisdicción y tipo de otorgante, a partir de información del BCRA y datos del Indec y la Cepal. El relevamiento distingue entre los créditos otorgados por el sistema financiero y los correspondientes a proveedores no financieros de crédito.

A nivel nacional, la mora de los créditos otorgados por proveedores no financieros llegó al 31%, más del doble de la registrada en el sistema financiero tradicional, que se ubicó en el 15,2%.

Entre Ríos mora Créditos Endeudamiento
Noticias relacionadas
concordia inaugura el 5° salon anual de fotografia de entre rios

Concordia inaugura el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

abren la inscripcion al registro provincial de artesanos

Abren la inscripción al Registro Provincial de Artesanos

Entre Ríos: el viernes seguirá inestable y el sábado llegará una mejora con temperaturas más bajas.

Entre Ríos: este viernes seguirá inestable y el sábado llegará una mejora con temperaturas más bajas

entre rios presento el presupuesto 2027: equilibrio fiscal y un fuerte salto del 77% en inversion publica

Entre Ríos presentó el Presupuesto 2027: equilibrio fiscal y un fuerte salto del 77% en inversión pública

Ver comentarios

Lo último

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Torneo Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen van por la clasificación como locales

Torneo Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen van por la clasificación como locales

Francia e Italia jaqueadas por masivas y violentas protestas

Francia e Italia jaqueadas por masivas y violentas protestas

Ultimo Momento
Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Torneo Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen van por la clasificación como locales

Torneo Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen van por la clasificación como locales

Francia e Italia jaqueadas por masivas y violentas protestas

Francia e Italia jaqueadas por masivas y violentas protestas

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

Policiales
Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Despistó al intentar esquivar un pozo y terminó volcando cerca de María Grande

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

Activaron la Alerta Sofía por Camila Ayelén Rodríguez Caraballo

Encontraron en Paraná al repartidor de agua que estaba desaparecido desde el jueves

Encontraron en Paraná al repartidor de agua que estaba desaparecido desde el jueves

Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

Gualeguaychú: absolvieron a médica acusada de mala praxis por la muerte de un nene

Gualeguaychú: absolvieron a médica acusada de mala praxis por la muerte de un nene

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

Ferias de Educación: estudiantes entrerrianos se destacaron en la instancia nacional

ATER: nuevo vencimiento del Impuesto Inmobiliario

ATER: nuevo vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Entre Ríos registra una mora crediticia inferior al promedio nacional

Entre Ríos registra una mora crediticia inferior al promedio nacional

Producción de huevos: Hay que desarrollar las exportaciones y reducir los impuestos

Producción de huevos: "Hay que desarrollar las exportaciones y reducir los impuestos"

Gas pimienta: un recurso de defensa personal que debe ser bien utilizado

Gas pimienta: un recurso de defensa personal que debe ser bien utilizado

Dejanos tu comentario