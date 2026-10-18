El Gobierno de Entre Ríos destacó que la irregularidad de los créditos de las familias en la provincia alcanza el 13,4%, frente al 17,5% a nivel nacional

Según el Gobierno de Entre Ríos la irregularidad de los créditos de las familias alcanza el 13,4%, frente al 17,5% registrado a nivel nacional

El Gobierno de Entre Ríos destacó que la irregularidad de los créditos de las familias en la provincia alcanza el 13,4%, frente al 17,5% registrado a nivel nacional

La irregularidad de los créditos a las familias alcanza el 13,4% en la provincia de Entre Ríos, frente al 17,5% promedio registrado a nivel nacional. El dato surge de un informe elaborado por Eco Go y la Universidad Austral, con información del Banco Central de la República Argentina.

Entre Ríos registra una mora crediticia inferior al promedio nacional, según el informe Crédito a las familias: monto consolidado y regional, elaborado por Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo con el relevamiento, correspondiente a junio de 2026, la mora por monto en Entre Ríos se ubicó en el 13,4 por ciento del crédito informado, mientras que el promedio nacional alcanzó el 17,5%. De esta manera, la provincia presenta una diferencia de 4,1 puntos porcentuales por debajo de la media del país.

El indicador mide la proporción del saldo de crédito que se encuentra en situación irregular y permite observar la evolución de la capacidad de pago de las personas físicas en las distintas jurisdicciones.

El estudio también señala que Entre Ríos registra una mora inferior a la de otras provincias de la región, como Corrientes, donde el indicador alcanzó el 19,6%, y se ubica por debajo de Santa Fe y Córdoba, ambas con un 14,2%.

En cuanto a la evolución interanual, la mora por monto en Entre Ríos aumentó 7,8 puntos porcentuales respecto de junio de 2025, una suba menor que los 10,5 puntos porcentuales registrados en el promedio nacional. Esto permite observar que, aunque el indicador también creció en la provincia, su incremento fue más moderado que el del conjunto del país.

El informe analiza el financiamiento a las personas físicas por jurisdicción y tipo de otorgante, a partir de información del BCRA y datos del Indec y la Cepal. El relevamiento distingue entre los créditos otorgados por el sistema financiero y los correspondientes a proveedores no financieros de crédito.

A nivel nacional, la mora de los créditos otorgados por proveedores no financieros llegó al 31%, más del doble de la registrada en el sistema financiero tradicional, que se ubicó en el 15,2%.