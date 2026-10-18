Juventud Unida goleó a Don Bosco y avanzó en el Torneo Regional Amateur

Como local, la Juve se impuso por 4 a 1 sobre el Salesiano y con un global de 8-3 accedió a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur.

Se produjo el encuentro de vuelta de la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur en el Torneo Regional Amateur . En el Estadio de los Eucaliptos, Juventud Unida de Gualeguaychú goleó 4 a 1 a Don Bosco para clasificarse a la próxima instancia del certamen organizado por el Consejo Federal de AFA.

El Juve llegaba con ventaja: en el encuentro de ida, disputado en condición de visitante, había vencido a su contrincante por 4-2 y en su casa no dejó dudas para continuar en camino en búsqueda de uno de los ascensos al Torneo Argentino del Interior.

Agustín Benedetti, Dante Verón en dos ocasiones y Damián De Hoyos marcaron los goles del Decano. Ya en el epílogo del encuentro llegó el descuento por parte del Salesiano por medio de Mauricio Domínguez. En definitiva, el global fue por 8-3

En la próxima instancia, Juventud Unida se medirá con el vencedor de Comunicaciones de Concordia y Achirense.