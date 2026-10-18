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River, sin margen de error en Córdoba

El Millonario visita a Belgrano, hoy desde las 20.15, en el Mario Alberto Kempes. Tiene que sumar para no alejarse de puestos de clasificación.

18 de octubre 2026 · 15:22hs
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Tras el empate en Junín que complicó el panorama en el Torneo Clausura y la tabla anual, ahora River va a Córdoba sin margen de error contra Belgrano. Este domingo, desde las 20.15, el Millonario visita a uno de los animadores del Grupo B en el estadio Mario Alberto Kempes.

Leonardo Ponzio apostará por la base de la formación que viene utilizando para un partido con mucho en juego. La duda principal es Marcos Acuña, entre algodones desde lo físico.

Sin intenciones de patear el tablero ni mucho menos, incluso pese al 1-1 con Sarmiento con poco para rescatar desde lo futbolístico, el entrenador interino del Millonario pretende sostener a prácticamente los mismos protagonistas con la intención de recuperar el funcionamiento que insinuó en sus primeras presentaciones.

Ponzio esperará hasta último momento por la evolución de Acuña, quien terminó con molestias en su hombro y un pisotón en su empeine izquierdo en el encuentro del miércoles pasado. El defensor campeón del mundo no se encuentra al ciento por ciento y a esta hora está más afuera que adentro del once de River para hoy.

En caso de no llegar o de que el cuerpo técnica decida preservarlo para no correr mayores riesgos, el lugar será ocupado por Francisco Ortega, su reemplazante natural. El zurdo proveniente de Olympiacos, de Grecia, dejó atrás una molestia muscular y en Junín tuvo un buen ingreso sobre el cierre del encuentro.

Dada la tesitura actual, en la que el Millonario no puede resignar más puntos porque peligra su clasificación a playoffs y a las copas de 2027, el DT pondrá en cancha lo mejor que tenga.

En ese sentido, todo indica que mantendrá al resto de los jugadores que viene repitiendo en su ciclo, más allá de que Aníbal Moreno ya está recuperado de su discopatía lumbar (lleva dos partidos convocado pero sin sumar minutos).

Probable formación de Belgrano

Thiago Cardozo, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle, Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernández, Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinsky.

Probable formación de River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Hora y TV: 20.15 (ESPN Premium).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

River Córdoba Belgrano Mario Alberto Kempes
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