"La plata no alcanza, Frigerio es Milei", dijo Marcelo Pagani (Agmer)

El secretario general de Agmer apuntó al gobernador, Rogelio Frigerio, y pidió mejores salarios porque con los sueldos docentes "no se puede vivir".

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( Agmer ), Marcelo Pagani, encabezó este martes la marcha docente en Paraná, que finalizó con un acto frente a Casa de Gobierno en el que reclamaron por mejoras en los salarios docentes porque "la plata no alcanza", dijo, y comparó al gobernador, Rogelio Frigerio, con el presidente, Javier Milei.

"Cuando se rechazan las propuesta salariales no es porque hay una dirigencia ideologizada, o porque hay internas en el sindicato. Las propuestas fueron rechazadas por ser insuficientes, porque no podemos vivir con ese salario", sentenció Pagani frente a unas 10.000 personas congregadas en Plaza Mansilla.

En ese marco, el dirigente gremial agradeció a a los "cientos de compañeros y compañeras que llegaron a Paraná, haciendo visibles nuestros reclamos y demandas", y destacó lo "genuino de esta movilización en plazas y calles de toda la provincia".

Marcha en la capital entrerriana

Las jornadas de protesta fueron determinadas por Agmer, por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y se extenderá hasta el jueves inclusive. Asimismo, dijo que la adhesión al primero de los tres días de paro docente fue "de más del 90%" en Entre Ríos, con el objetivo de "decirle no al ajuste empobrecedor. Estamos peleando por salarios dignos, en defensa del Estado y de la Caja de Jubilaciones", detalló.

Pagani apuntó tanto a Milei como a Frigerio: "Se están equivocando, lo que no saben es que los docentes tenemos convicción y la estamos demostrando en esta plaza. Frigerio eligió estar con Milei, es Milei, no tienen vergüenza para disciplinar y amedrentar", completó. Por último, recordó que el gobernador planteó que ingresen medios de comunicación a las reuniones paritarias porque "no tenía nada que ocultar: le vamos a pedir que sean públicos los acuerdos que tiene con Milei que van de espaldas al pueblo".

AGMER PAGANI.jpg Marcelo Pagani, secretario general de Agmer.

Paritaria docente

Sin acuerdo en la mesa paritaria, el Gobierno resolvió pagar la propuesta salarial por decreto y como no hubo acuerdo -por primera vez- en el marco de la conciliación obligatoria, los sindicatos dispusieron días de huelga.

Nuevamente por decreto, el Gobierno provincial otorgó a los maestros un aumento salarial que llevó el sueldo mínimo de bolsillo a $565.000 para un docente de jornada simple (20 horas semanales) que recién se inicia en la profesión, a partir de septiembre. Además, con la restitución del Fonid y Conectividad, el o la maestra de jornada simple recibirá por ese concepto otros $58.000, mientras que un maestro que trabaja jornada completa cobrará $116.000 por esos ítems.

También se incluyó en el nuevo aumento la cláusula de garantía respecto de la inflación solicitada por los gremios; se colocó al haber mínimo por encima de la canasta básica, y se aumentó el ítem movilidad, entre otras demandas.

El discurso de ATE

A su turno, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, destacó la "semejante" movilización con el "esfuerzo enorme" de los docentes para "decirle al gobernador que estamos cansados de ajustes y miseria".

En sintonía con Pagani, el gremialista afirmó que Milei "no está solo" y solicitó a Frigerio "deje de ser cómplice de las políticas neoliberales y de ajuste". “Estamos cansados de que nos digan que la culpa la tiene Milei y que no pueden afrontar gastos para comedores", sentenció.

Muntes también criticó a los diputados nacionales que votaron en contra del aumento a las jubilaciones, y en especial al exlegislador Pedro Galimberti (UCR): "Entendimos que tenía un precio y era de 10.000 dólares", en referencia al salario que cobrará al ser nombrado delegado de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.