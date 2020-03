Caso Ramón Grandoli: no les creen a los acusados

El asesinato de Ramón Grandoli tiene consternada a Hernandarias, que espera conocer la verdad y que se haga justicia por el chico de 13 años. La investigación tiene a tres personas detenidas e imputadas, mientras se sustancian diferentes medidas que permitan aportar más evidencias a la acusación, ya que aún resta determinar con mayor precisión lo ocurrido el viernes 28 de febrero. Por otro lado, se avanza en establecer si los primeros dos sospechosos detenidos están en condiciones de ser sometidos a un proceso penal, debido a que inicialmente se informó que presentarían capacidades mentales disminuidas.

ramoncito.jpg El pequeño Ramón Grandoli, víctima de un atroz asesinato.

La hipótesis principal de la Fiscalía es que los hermanos Luis, Hugo y Walter Roldán, de 28, 23 y 36 años, respectivamente, participaron en forma conjunta del asesinato de Ramón. Por eso, las fiscales Paola Farinó y Melisa Saint Paul les imputaron el delito de Homicidio agravado por la participación de más de dos personas, que conlleva una pena única de prisión perpetua.

Luego de la formal acusación al tercer detenido, Walter Roldán fue llevado ayer a la audiencia de prisión preventiva, ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata. Las representantes del Ministerio Público Fiscal refirieron las pruebas que pesan en su contra y la necesidad del encarcelamiento preventivo por 60 días, teniendo en cuenta que aún restan obtener pruebas y testimonios en Hernandarias, que podrían ser alterados por el acusado en caso de quedar libre. Por su parte, las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi reclamaron la excarcelación o, subsidiariamente, el arresto domiciliario. La jueza resolvió aplicarle a Roldán la prisión preventiva domiciliaria por 30 días.

Rastrillajes Ramón grandoli9.jpg La búsqueda de Ramón Grandoli en Hernandarias se extendió durante días. Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

“En principio los tres están involucrados, por eso se solicitó la prisión preventiva en la Unidad Penal, porque estamos ante una causa muy reciente, donde hay indicios que todos unidos nos llevan a la posibilidad de una coautoría”, dijo a UNO la fiscal Farinó.

Capacidades mentales

Los otros dos hermanos se encuentran con prisión preventiva en un hospital de salud mental del Departamento Diamante. Esta medida se resolvió luego de su detención, a raíz de que en la entrevista previa con una psiquiatra del Departamento Médico Forense, se informó que Luis y Hugo tendrían la calidad de sus facultades mentales disminuidas. Por lo tanto, ante la posibilidad de que puedan existir determinadas cuestiones que les impedirían comprender el hecho, se dispuso una internación provisoria en dicha institución, mientras se llevan adelante otras entrevistas y evaluaciones para esclarecer la situación.

No obstante, desde la Fiscalía se informó a UNO que el diagnóstico médico no basta para determinar la inimputabiliad de una persona ante un hecho delictivo.

“Es un concepto normativo, que se crea a partir de muchos indicios, no solo del auxilio de la ciencia médica. Puede decirse que no comprenden como otras personas, pero eso no significa que no comprendan ni que no tengan cabal conocimiento de lo que estaban haciendo”, explicó Farinó. Por ello, no obstante el resultado de los informes que se presenten, “si siguen habiendo elementos contundentes serán llevados a juicio”, aseguró.

Es decir, que la acusación pública, por ahora, establece que los sospechosos, más allá de los diagnósticos clínicos y del certificado de discapacidad mental de uno de ellos, mantenían una vida social que descartaría la inimputabilidad. La buena relación con otros vecinos o el uso de celular, por ejemplo, podrían ser indicios de que no son personas sin capacidad de culpabilidad en un hecho semejante. Básicamente, en el caso de ser los autores del homicidio de Ramón, comprendían la criminalidad de sus actos.

Compleja autopsia

Las circunstancias que rodearon el caso de Ramón Grandoli dificultan muchas cosas en la investigación. Por un lado, al estar durante dos semanas buscando al chico, no se pudo trabajar inicialmente como en cualquier pesquisa de un homicidio, por lo que en ese tiempo se pudieron haber perdido evidencias.

Por otro lado, el hallazgo del cuerpo desmembrado complica el trabajo de los médicos forenses para establecer, por ejemplo, la causa y la fecha de la muerte. Por eso, en el legajo de investigación aún no se cuenta con el informe preliminar que habitualmente los forenses adelantan a los fiscales. Se necesitarán estudios científicos más complejos para llegar a esas conclusiones.

En tanto, para la identificación científica del cuerpo, más allá de la confirmación por parte de allegados y familiares que los restos hallados pertenecen al cuerpo de Ramón, se realiza un estudio antropológico, y no se descarta pedir un análisis de ADN (cuyo resultado demora más tiempo) para acreditar la identidad.