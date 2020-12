Covid: detectan una nueva cepa del virus en Inglaterra

El ministro señaló que no hay evidencia por el momento de que esta variante esté asociada de alguna manera con un curso más grave de la enfermedad, y tampoco hay nada que sugiera que una variante pueda hacer que la vacuna sea menos efectiva, aunque aclaró que actualmente se están haciendo las evaluaciones pertinentes en Porton Down, la base de investigación del ejército del Reino Unido.

"Actualmente no hay nada que sugiera que esta variante tenga más probabilidades de causar una enfermedad grave, y el último consejo clínico es que es muy poco probable que esta mutación no responda a una vacuna, pero demuestra que tenemos que estar atentos y seguir las reglas, y todos debemos asumir la responsabilidad personal de no propagar este virus", declaró.

Además, señaló que "el virus no solo se está propagando entre las personas más jóvenes, sino en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 60 años».

Alerta y confinamiento

Además de Londres, también entrarán en el máximo nivel de riesgo del sistema tipo semáforo que usa el Gobierno el Gobierno el sur y el oeste de Essex, Kent y el sur de Hertfordshire (Three Rivers, Watford, Hertsmere y Broxbourne). La medida entrará en vigor el miércoles, pero se mantendrá la ventana de cinco días, entre el 23 y el 28 de diciembre, prevista para que las personas de hasta tres hogares distintos se puedan reunir en Navidad.

El nivel de riesgo nivel tres supone en la práctica restricciones semejantes a las de un confinamiento, con el cierre obligado de bares, restaurantes, hoteles y negocios de ocio y entretenimiento como cines, teatros y museos, la prohibición de reuniones entre familias que vivan en diferentes hogares y la limitación de la movilidad fuera de la región. Las tiendas, las peluquerías y los colegios pueden permanecer abiertos, pero las zonas de Greenwich e Islington decidieron de forma unilateral cerrar estos últimos.

Hace unos días, el alcalde Londres, el laborista Sadiq Khan, ya había advertido de la posibilidad de este cambio, el cual calificó entonces como «catastrófico» para el sector de la hotelería y gastronomía. Este lunes se reafirmó en sus declaraciones, al calificar como "increíblemente decepcionante" para las empresas el anuncio de que Londres pasará al nivel 3, pero pidió a la población a seguir las reglas ya que, reconoció, está claro que la propagación del virus se está acelerando.

Con respecto a la vacuna de Pfizer, alrededor de 30.000 personas han recibido ya la primera dosis en 70 hospitales británicos, y se espera que sean 250.000 los vacunados antes de que acabe esta semana.