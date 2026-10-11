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Santa Elena: murió el joven que había sido apuñalado y se agrava la situación de los detenidos

Mariano Alejandro Ovando, de Santa Elena, falleció en hospital San Martín a causa de una falla multiorgánica provocada por la extrema gravedad de sus heridas

11 de octubre 2026 · 10:12hs
Santa Elena: murió el joven que había sido apuñalado y se agrava la situación de los detenidos

Mariano Alejandro Ovando, de 22 años, falleció en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná a causa de una falla multiorgánica provocada por la extrema gravedad de sus heridas. El desenlace fatal se produjo luego de permanecer sedado e intubado a raíz de las lesiones sufridas en el ataque. El hecho ocurrió durante la tarde del viernes 9 de octubre en una zona de monte del barrio La Yegüita, en el sector del basural y al fondo del barrio Hipódromo, en Santa Elena.

Derivado de urgencia

Según se dijo a UNO tras las primeras actuaciones de la Comisaría Santa Elena y la Jefatura Departamental La Paz, el joven fue localizado con múltiples cortes de arma blanca e ingresó en estado crítico al hospital local antes de ser derivado de urgencia a Paraná.

En el centro asistencial de la capital provincial se constató que la víctima presentaba un traumatismo de cráneo grave, una herida en el cuello con exposición de tráquea, cortes en el labio superior con pérdida de piezas dentarias, un puntazo en el abdomen, otro en la región supraclavicular y laceraciones en la espalda.

Por el ataque se encuentran detenidos dos hombres de 29 y 34 años. En el marco de la investigación, la Policía realizó un allanamiento en la finca de uno de los sospechosos en el barrio La Yegüita, donde secuestró armas blancas y prendas con manchas de sangre, además de haber recuperado el teléfono celular de la víctima durante un rastrillaje en la escena del crimen.

Tras la confirmación del deceso de Ovando, las autoridades judiciales disponerán la modificación de la calificación legal de la causa, que inicialmente se investigaba como tentativa de homicidio, para avanzar con el juzgamiento de los imputados

Santa Elena Joven apuñalado detenidos
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