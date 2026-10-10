Panamá declara el estado de emergencia tras el terremoto.

El Gobierno de Panamá, presidido por José Mulino, declara el estado de emergencia tras el terremoto que sacudió al país este viernes. No hubo víctimas fatales.

El Gobierno de Panamá declaró este sábado el estado de emergencia nacional para hacer frente a las consecuencias del terremoto que sacudió al país el viernes, una medida que permitirá movilizar US$ 100 millones destinados a la asistencia de los damnificados, la recuperación de infraestructuras y la atención de las comunidades más afectadas.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Gabinete por instrucción del presidente José Raúl Mulino, después de analizar los informes presentados por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otros organismos desplegados en las zonas impactadas por el sismo.

El paquete de recursos estará destinado a financiar ayuda humanitaria, obras urgentes de reparación y tareas de recuperación en las provincias que registraron mayores daños, en un escenario en el que las autoridades continúan evaluando el alcance total de las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico y sus sucesivas réplicas.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que la prioridad inmediata del Ejecutivo es asistir a las familias afectadas, garantizar la disponibilidad de recursos institucionales y coordinar una respuesta integral para las comunidades damnificadas.

Mulino ordenó además a los integrantes de su gabinete permanecer activos en las áreas afectadas y poner a disposición todos los recursos de sus respectivas instituciones para acelerar las tareas de asistencia y recuperación.

Más medidas de las autoridades

Como parte de la estrategia de respuesta, el Gobierno creó una comisión de alto nivel integrada por el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; la viceministra Mirna Luque; y el ministro Orillac. El organismo tendrá a su cargo la coordinación de la ayuda humanitaria, la gestión de donaciones y la planificación de las futuras obras de reconstrucción.

Las autoridades también habilitaron el Parque Omar, en la capital panameña, como centro de acopio para recibir donaciones de alimentos, agua y artículos de primera necesidad. Las gobernaciones provinciales funcionarán igualmente como puntos de recepción y distribución de asistencia para las comunidades afectadas.

Según el balance actualizado del Sinaproc, el terremoto dejó 27 personas heridas, todas con lesiones entre leves y moderadas, mientras que hasta el momento no se reportaron víctimas fatales.