El fin de semana largo en Entre Ríos seguirá con temperaturas frescas, nubosidad variable y escasas lluvias. Las máximas rondarán los 20 grados en la provincia.

Entre Ríos: cómo estará el tiempo el domingo y lunes en las principales ciudades.

El tiempo presentará una mejora generalizada en Entre Ríos durante el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, luego de las condiciones de inestabilidad registradas en distintos sectores de la provincia. El pronóstico anticipa jornadas frescas, con nubosidad variable, algunos períodos de sol y temperaturas máximas cercanas a los 20 grados.

El panorama será relativamente similar en las principales ciudades entrerrianas, aunque habrá diferencias en las marcas térmicas y la cobertura nubosa. En general, las probabilidades de precipitaciones serán bajas, por lo que ambos días ofrecerán condiciones más favorables para las actividades al aire libre durante el fin de semana largo.

Las mañanas continuarán frescas, con mínimas que en algunas localidades podrían ubicarse por debajo de los 10 grados. Durante las tardes, en cambio, se espera un ascenso moderado de las temperaturas. Uno Entre Rios+1

Domingo con mejores condiciones en la provincia

Para el domingo 11 de octubre se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas en buena parte del territorio entrerriano.

En Paraná, la temperatura mínima rondará los 11 a 12 grados y la máxima se ubicará entre los 20 y 21. Se esperan períodos de sol durante la mañana, mientras que hacia la tarde podría aumentar la nubosidad. Las probabilidades de lluvia serán reducidas.

En Concordia, el termómetro oscilará aproximadamente entre los 9 y 20 grados. Predominará la nubosidad variable, con algunas mejoras temporarias y escasas posibilidades de precipitaciones.

Para Gualeguaychú, el pronóstico anticipa una mínima cercana a los 9 o 10 grados y una máxima de entre 17 y 19. La jornada comenzará fresca y el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante buena parte del día.

En Concepción del Uruguay, las temperaturas se ubicarán entre los 7 y 19 grados, según las distintas previsiones. Se espera una mañana fría, con nubosidad variable y algunos momentos de sol.

Por su parte, La Paz, Villaguay y Federación tendrán condiciones similares, con temperaturas máximas cercanas a los 20 grados, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

En Victoria, se anticipa una tarde fresca a templada, con registros próximos a los 18 grados y presencia de nubosidad variable. Uno Entre Rios+4

Lunes feriado con nubosidad y ambiente fresco

El lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, continuará el ambiente fresco en las principales ciudades entrerrianas. Se espera abundante nubosidad y temperaturas máximas ligeramente inferiores a las del domingo.

En Paraná, las marcas térmicas oscilarán aproximadamente entre los 12 y 19 grados, con cielo mayormente nublado. Aunque las probabilidades de precipitaciones serán generalmente bajas, no se descartan lluvias aisladas durante algunas horas.

Para Concordia y Federación, se prevén mínimas cercanas a los 12 grados y máximas de 19. La nubosidad será variable, con algunos momentos de mejora y sin fenómenos importantes previstos.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, las temperaturas rondarán entre los 10 y 18 grados. Predominará el cielo parcialmente a mayormente nublado, aunque algunos pronósticos contemplan la posibilidad de lloviznas aisladas en el este provincial.

En La Paz y Villaguay, el lunes también se presentará fresco, con máximas próximas a los 19 grados y condiciones relativamente estables durante gran parte de la jornada. Elocho Digital+2

Recomendaciones para el cierre del fin de semana largo

Las previsiones indican que el domingo ofrecerá las mejores condiciones para disfrutar de actividades recreativas y encuentros al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día.

Para el lunes se espera una mayor presencia de nubes, con posibilidad de algunas precipitaciones aisladas según la localidad. Por eso, quienes tengan previsto viajar o realizar actividades al aire libre deberán prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

En términos generales, Entre Ríos tendrá un cierre de fin de semana largo con temperaturas moderadas, mañanas frescas y sin un aumento importante del calor, en un escenario meteorológico característico de la primavera.