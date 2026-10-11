Paraná fue escenario del cierre de la segunda edición de la capacitación para coreutas, con un concierto de zarzuelas y orquesta en vivo.

Paraná reunió a más de 200 coreutas en un concierto con orquesta en vivo

En Paraná, más de 200 coreutas participaron del concierto de cierre de la segunda edición de la Capacitación para Coreutas, una propuesta de formación impulsada por la Municipalidad y la FHAyCS-UADER. El encuentro se realizó en la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio y reunió a voces de distintos puntos de Entre Ríos.

La presentación se realizó en el auditorio de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, en Paraná, y contó con la participación de la Orquesta de Nivel Superior de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). El repertorio estuvo compuesto por una selección de zarzuelas.

La capacitación es resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Paraná y la FHAyCS-UADER. A lo largo del año, se desarrollaron cinco encuentros que permitieron a los participantes profundizar distintos aspectos de la práctica coral y culminar el proceso con una presentación colectiva.

El subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, destacó la importancia de sostener propuestas gratuitas de formación artística y señaló que las políticas culturales no deben limitarse a la programación de espectáculos, sino que también deben generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para la comunidad.

Por su parte, el decano de la FHAyCS, Daniel Richar, valoró la continuidad de la experiencia y explicó que la iniciativa surgió a partir de una necesidad planteada por los coros de la ciudad, que buscaban espacios para seguir perfeccionándose. La primera edición se realizó en 2025 y, ante la respuesta obtenida, este año volvió a convocar a cantantes de diferentes agrupaciones.

Una experiencia colectiva sobre el escenario

El concierto fue el resultado de un trabajo que reunió distintas voces y trayectorias en torno a un repertorio común. Soledad Gauna, directora del espacio, destacó la participación de coreutas de toda la provincia y el crecimiento de la convocatoria en esta segunda edición.

La elección de las zarzuelas aportó una característica particular a la presentación, ya que este género combina música, canto y elementos teatrales. La propuesta permitió que los participantes compartieran una experiencia artística que fue más allá de los encuentros de capacitación.

La interpretación contó con el acompañamiento de la Orquesta de Nivel Superior de la FHAyCS-UADER, dirigida por Juan Sebastián Barbero. Para el director, la preparación del concierto implicó un trabajo minucioso de arreglos musicales y coordinación entre los diferentes componentes del ensamble.

Barbero también destacó el desafío de conducir al mismo tiempo al coro, los solistas y la orquesta, una tarea que requirió articulación y trabajo conjunto.

El cierre de esta segunda edición reafirmó la apuesta por la formación musical y el fortalecimiento de los espacios corales en Paraná. La propuesta busca dar continuidad al aprendizaje de los cantantes y favorecer el encuentro entre quienes comparten el interés por el canto y la música.