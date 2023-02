Sorpresas y zonas grises en el Censo 2022

Este martes se conocieron los resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, más conocido como Censo 2022. De una primera lectura pueden observarse determinadas sorpresas y también alguna que otra curiosidad, puntos grises o inverosímiles que la información disponible no alcanza para explicar.

Por otro lado, en Entre Ríos –censadas en viviendas particulares– hay 728.506 mujeres (51,43%), 687.698 varones (48,55%) y 259 personas (0,02%) que no se identifican con ninguna de las dos categorías. Cuando se observa el detalle por departamento, llama la atención que esta tercera categoría tiene mayor presencia en Villaguay, donde 64 personas encuestadas escogieron esta opción. Muy lejos le siguen Concordia (38) y Paraná (33), las ciudades más pobladas que la lógica indica que deberían tener mayor presencia de las identidades disidentes. En el otro extremo, en Federal no hay ninguna respuesta sobre esta tercera categoría.

Otro dato que se dio a conocer tiene que ver con la cantidad de personas en situación de calle, un flagelo evidente en las principales ciudades del país y la provincia. Son 139 en Entre Ríos pero fueron relevadas en solo tres departamentos: 83 en Federación, 51 en Paraná y 5 en Uruguay. Con respecto al resto, no hay datos. Aunque se aclara que dentro de las viviendas colectivas se incluye la población en situación de calle censada en refugios o paradores, estas cifras claramente no reflejan la realidad. Por lo tanto, esta información no sirve para tener un panorama de la situación provincial de esta problemática tan actual.

concordia aerea.jpg Vista aérea de Concordia.

Otra curiosidad es que el departamento con mayor cantidad de viviendas colectivas es Colón, con 270. Muy atrás aparecen Federación y Paraná, con 161 cada uno. La fría estadística no admite explicaciones para lo que a simple vista aparece como una incongruencia.

Por lo demás, la población de cada departamento no reviste grandes sorpresas. Todos crecieron, incluso Tala, que entre 2001 y 2010 había reducido su cantidad de habitantes en -0,9%. El Departamento Paraná tiene ya 389.809, mientras que Concordia rasguña los 200.000 (198.163). En el anterior censo el primero tenía 319.614 y el segundo 157.291. Esto revela un crecimiento importante de ambas jurisdicciones. Sin embargo, no son las que más remontaron en términos de porcentajes.

La provincia tuvo un incremento de sus habitantes del 14,6%. El departamento que más creció es Colón, con 20% (casi seis puntos más que la media provincial). Muy cerca aparece San Salvador, con 19,5% y nada más y nada menos que Tala, con 19,1%, que revela un repunte extraordinario. En el otro extremo, Feliciano tiene solo el 9,4% más de habitantes que en 2010 y Nogoyá menos todavía: 7,8%.

Que Colón sea el departamento con más crecimiento no es una novedad. Ya lo había sido en el censo anterior, con 17,9%. A primera vista, parece ser que ahora viven más personas en aquellas zonas productivas o con desarrollo turístico. Lo positivo es que en general el aumento de la población es superior al de 2010, cuando casi todos los departamentos crecieron un dígito e incluso uno de ellos decreció.

El detalle es el siguiente: Colón 20%; San Salvador 19,5%; Tala 19,1%; Concordia 16,5%; Islas del Ibicuy 16,4%; Federación 15,1%; Gualeguaychú 14,9%; Uruguay 14,8%; Paraná 14,6%; Diamante 13,5%; Federal 13,4%; Victoria 13%; La Paz 11,7%; Villaguay 11,7%; Gualeguay 10,5%; Feliciano 9,4%; Nogoyá 7,8%.