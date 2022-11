Qatar 2022: tristeza, decepción y bronca

La jornada de ayer de a poco se fue desmoronando y terminó siendo una verdadera pesadilla, algo impensado, que no estaba en los planes de casi nadie. Y eso que soy de los que no subestiman a los rivales, pero para este match estaba convencido, como tantos otros argentinos, de que el debut sería más que exitoso. Me equivoqué.

Argentina no pudo en el debut con Arabia Saudita, un rival de menor jerarquía que se las ingenió para complicar a una inocente Albiceleste.

El equipo del francés Hervé Renard se impuso por 2-1 con dos goles en 5 minutos que se alcanzaron en el complemento. Pero vayamos por parte. El equipo de Lionel Scaloni lo ganaba 1-0 por un gol de penal de Lionel Messi a los 8 minutos de juego.

El milimétrico VAR, que está debutando con extrema rigurosidad en esta copa del mundo, vio un agarrón a Leandro Paredes y sancionó la pena máxima para que La Pulga la mandara a guardar. Hasta allí tranquilidad y algarabía de todos.

Luego llegaron tres goles que, a instancias del VAR, no se sancionaron por posición adelantada (uno de Messi y dos de Lautaro Martínez). A esta altura el panorama no podía ser mejor, ya que Arabia Saudita, de manera suicida, jugaba en línea en el fondo algo que, inocentemente, la selección nacional no supo sortear jamás y se fue al descanso sólo con una ventaja mínima.

Si un equipo tiene intenciones de ser el mejor del mundo primero debe jugar bien y debe ser fiel a sus armas, pero si no es así porque ese día no salieron las cosas, al menos está obligado a saber solucionar los problemas que el rival de turno le plantea. De lo contrario es muy complejo y Argentina no supo combatir la resistencia de sus oponentes. Ni siquiera era con buen fútbol, con inteligencia y paciencia hubiera bastado, y de sobra. Sigamos. Al regreso del descanso Arabia notó cierta distracción de Argentina y no lo perdonó. Fue letal. Le metió dos goles en 5 minutos y de ahí en más comenzó a cortar el juego y a dejar la vida en cada balón. Por contrapartida el desorden, el nerviosismo y la falta de ideas se apoderaron del conjunto nacional, que nunca más torció el rumbo. ¡Decepcionante! Ah... y también lo fue en el aspecto individual porque ninguno salvó la ropa, ni los titulares ni los relevos. Ninguno.

Las caras largas de los jugadores, del cuerpo técnico y de los hinchas reflejaron todo. Es que ahora el panorama no es el mejor. Se perdió ante el más débil y aún falta jugar con dos rivales de mayor jerarquía dentro del grupo. Se viene México y luego Polonia, que ayer, para beneficio del seleccionado, igualaron sin goles.

Material hay, eso está claro. Lo que habrá que ver es si el ánimo sigue intacto y si Lionel Scaloni sabe torcer el rumbo en un Mundial, que como todos sabemos, no da respiro. Hay que dar vuelta la página y ya. No queda otra.

La próxima final es el sábado a las 16 ante los aztecas, y si le vemos el lado positivo, al menos para este juego, no hay que madrugar. Lo que sí, hay que ganar o ganar para no volvernos enseguida de la Copa del Mundo. Ayer la igualdad entre mexicanos y polacos nos dio aire.

Esperemos que todo cambie para el fin de semana. Que la tristeza que nos invadió después del debut se transforme en esperanza. Que la decepción se convierta en ilusión y todos volvamos a soñar con esa copa que levantamos en 1978 y 1986. Y por último esperemos que el sábado a la noche todos estemos en calma, que la bronca haya desaparecido. Para que esto suceda el equipo tiene que ganar y ojalá que así sea. ¡Vamos Argentina!