Calor, sequía, plástico, cemento

Plaza Saenz Peña Paraná cemento y plástico calentamiento global 1.jpg

Se habla en la cumbre de estrategias resilientes contra las sequías -como cavar hoyos en la tierra a modo de reservorios de agua. Una salida extrema para paliar la brutal deforestación de la tierra que no sería necesaria si no se deforestara. Por la sequía que afecta a Argentina se han registrado pérdidas de más de US$ 24.000 millones en producciones de soja y maíz. Y este dato es triste, aun cuando se tiene en cuenta que se trata del cultivo que más agota la tierra, cuyos herbicidas son los más contaminantes y cuya estrategia de siembra es una de las causas de la deforestación. “Pero los dólares son necesarios”, es la gran encrucijada argentina. Como lo repitió un gobernante desde un estrado: “El problema de la contaminación es la pobreza”, aunque los países emergentes no sean responsables sino acreedores de los necesarios paliativos.

Plaza Sáenz Peña Paraná cemento y plástico calentamiento global 1.jpg

Sobre deforestación, en la cumbre anterior -COP 26 de Glasgow- 140 países firmaron una alianza pero, este año, solo 26 países se comprometieron a detener las talas indiscriminadas, y entre éstos NO está Argentina. Todo mal. El informe anual de desmontes de Greenpeace revela que, en solo ocho meses de 2022, se arrasaron 62.211 hectáreas del norte argentino, de forma ilegal. La ONG repite “la deforestación genera cambio climático, inundaciones, enfermedades, desalojos de campesinos, indígenas, pérdida de alimentos, maderas, medicinas y desaparición de especies”. A escala urbana, el negocio inmobiliario avanza sobre los espacios verdes, apañados por funcionarios cómplices y poco respetuosos del ambiente. También hay mucha obra pública que, en nombre de mejoras, se ensañan con la naturaleza.

Racedo 2.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

En Paraná, por ejemplo, hay una gestión que ha tirado abajo árboles casi centenarios y está reemplazando el césped de las plazas por bloques de cemento. Los senderos cementados son cada vez más anchos, van desplazando el verde y calentando aún más el ambiente. Ahora, con el agregado de plásticos multicolores en las plazas infantiles. Espejitos que los paranaenses van aceptando en nombre de un engañoso adelanto. Y, cuando el mayor problema de la ciudad sigue siendo la deficiente provisión de agua potable, se anuncia con algarabía la construcción del “planetario más grande” de la región (que no se vería tan inoportuno si los servicios esenciales de la ciudad estuviesen cubiertos).

Plaza interactiva Paraná cemento y plástico calentamiento global 1.jpg

Mientras hay un sector ocupado, a nivel mundial, tratando de bajar la temperatura global dos grados para evitar una catástrofe climática, hay gobernantes que siguen haciendo negocios y engañando a los votantes. Ante el cambio climático -más calor y sequías- la respuesta es “plástico y cemento”.