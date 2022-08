A vivir una fiesta sin precedentes

Es la primera vez que esta instancia, más la final el rugbyotro fin de semana, se juega en la provincia de Entre Ríos.

Siempre este tipo de eventos se fueron para Rosario o Santa Fe, las otras provincias que forman parte de este tradicional certamen interuniones.

Rugby Cae 1.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

El plato fuerte será a las 14.30 con el duelo entre Estudiantes, que dominó todo el año en materia de resultados, ante Santa Fe RC, que se metió sobre el final en esta fase. Antes, desde las 12:30, se verán las caras, en duelo rosarino, Gimnasia y Duendes, el multicampeón.

Serán partidos apasionantes y de dientes apretados y de allí saldrán los finalistas que se verán las caras el próximo sábado, nuevamente en las instalaciones del CAE.

El club Albinegro, desde que ganó la licitación hace un tiempo atrás (un mes apróximadamente), vivió horas emocionantes e intensas, pero, como en todo club donde las patas de la mesa están bien firmes, arrancaron rápidamente a pensar cómo quedar aún más en la historia. Y vaya si lo están haciendo. Todos, cuando digo todos es todos en la institución se pusieron el overol y comenzaron a trabajar para montar una fiesta única en la ciudad. Desde el presidente hasta el último empleado, desde el básquet hasta el atletismo, todos detrás de la causa llamada rugby y llamada semis y finales del TRL.

Este sábado la entidad del Parque tendrá gente , local y visitante, dando vueltas desde muy temprano ya que, para la ocasión se armó un micro estadio para unas ocho mil almas con palcos incluidos que tenían un costo interesante y que volaron de entrada nomás.

Pero, no sólo será ver rugby del mejor nivel porque también se pensó en pasarla de maravillas, como merece un espectáculo de esta índole. Y para ello, gente erudita en la materia, armó un fan fest donde habrá buena música, comida, bebidas y rugby también porque en una pantalla gigante se podrá ver a Los Pumas jugando ante Australia por el Rugby Championship.

Rugby Cae.jpg

Me encanta el rugby y conozco mucha gente del ambiente, pero hace rato que no me pasaba, con un deporte, de ir a un bar, restaurante o simplemente caminar por la calle y que me hablen o pregunten de lo que va a pasar en CAE. Eso, verdaderamente me llamó la atención.

Es impresionante lo que este plantel, cuerpo técnico y dirigentes lograron. Hoy en Paraná se habla de rugby y eso es mérito de Estudiantes que encima puede coronar algo que ya es histórico con el título. Imagínense, sería una locura total!!!

Ya pasó el tramo armado del micro estadio, se trabajó en el terreno de juego, se armó el fan fest, se dejó atrás el período de acreditaciones para los medios de prensa (más de 80), pasó la conferencia de lanzamiento. En definitiva ya pasó casi todo, menos el plato principal y el postre. Por eso, este y el otro sábado sólo resta saber degustar ambos platos y simplemente disfrutar de una fiesta sin precedentes.