Gollán: "Si se libera el Amba estallan Entre Ríos, Rosario y Córdoba"

El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, alertó sobre el cuidado del manejo en las medidas de flexibilización de la cuarentena en el Amba al señalar que si se libera demasiado esa zona "estallan Rosario y Córdoba".

"El 95 por ciento de los casos que aparecen en otros lugares del país son gente que pasa por el Amba. Si liberalizás eso, son millones de personas que van a interactuar con gente que en algún momento termina en Entre Ríos, Rosario, Córdoba", sostuvo el funcionario en declaraciones a radio Con Vos.

Gollán remarcó la necesidad de que las estrategias sean "lo más consensuadas posibles" y subrayó que el ideal es "conversar todo el tiempo como lo estamos haciendo hasta ahora".

El ministro de Salud graficó que "estas infecciones contagian como una mancha de aceite. Vemos cómo se va corriendo".

Por otra parte, Gollán se refirió a la disponibilidad de camas de terapia intensiva y allí explicó que "queda un 40 por ciento de disponibilidad", al tiempo que aclaró que para esta época del año "no sólo entra Covid". También se quejó de que la provincia no tenga "el soporte de salud privada de la Ciudad" porque en el Gran Buenos Aires "el 40 por ciento no tiene obra social o prepaga".

En tanto, el Ministerio de Salud de la Nación informó este martes a la mañana que se registraron 20 nuevas muertes y el total de fallecidos aumentó a 1.602; y que el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas en el AMBA se elevó a 58,8 por ciento, y a nivel nacional se mantiene en torno al 50 por ciento.

Respecto de los 54 fallecidos que registró ayer la provincia de Buenos Aires, el titular de la cartera de Salud se mostró prudente sobre esos guarismos: "Veníamos con una tasa de letalidad muy buena, de 1,73. Lo de ayer pudo haber sigo algo circunstancial. Hay que seguirlo en el tiempo", resaltó para luego aclarar que se estaba averiguando si hubo algún error de carga de datos que provocó que se acumularan fallecidos de dos días.