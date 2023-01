Facundo Villegas y Alexis Barzola, integrantes de la Escuela de Básquet Amigos del Club Atlético Talleres, serán parte de la concentración del Preseleccionado Argentino conformado por jugadores con síndrome de down, una de las ramas de básquet adaptado de la Confederación Argentina (CAB).

AMIGOS A LA PRESELECCIÓN.jpeg Facundo Villegas y Alexis Barzola, a la Preselección

El plantel dirigido por el entrenador Claudio González Johansen tendrá la concentración pensando en lo que será la participación en los 2° Juegos Americanos del Síndrome de Down, que serán organizados por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) en marzo próximo en Buenos Aires.

UN PROYECTO QUE SE ACERCA A LA DÉCADA

Hace un par de semanas Argentina recibió la confirmación por parte de SUDS (Sports Union for athletes with Down Syndrome) que será anfitriona de este evento tan importante para la comunidad de atletas americanos. El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) será el escenario de las distintas competencias.

Los “2° SUDS Americano TriGame - Buenos Aires 2023” tendrán nueve disciplinas competitivas (Atletismo, Básquet, Futsal, Gimnasia, Judo, Natación Artística, Natación, Tenis y Tenis de Mesa), mientras que habrá otras dos que se desarrollarán en modo exhibición (Handball y Footgolf).