Factores que influyen en la absorción de los suplementos

Conocé qué factores pueden influir en la absorción de los suplementos, desde la alimentación y el horario hasta la forma química de cada nutriente.

Tomar un suplemento parece, a simple vista, una acción sencilla. Se elige un producto, se sigue la indicación de consumo y se espera que sus componentes lleguen al organismo. Sin embargo, entre la ingesta y el aprovechamiento de un nutriente ocurre una sucesión de procesos digestivos y metabólicos que no siempre se desarrollan de la misma manera.

La cantidad indicada en la etiqueta, por sí sola, no permite saber cuánto podrá utilizar el cuerpo. Una parte del nutriente debe liberarse de la presentación que lo contiene, atravesar el aparato digestivo y llegar a los sitios donde será absorbido. En ese recorrido intervienen la alimentación, el estado del sistema gastrointestinal, las características de cada persona y la formulación elegida.

La diferencia entre ingerir y aprovechar

La absorción describe el paso de los nutrientes desde el sistema digestivo hacia la circulación. La biodisponibilidad, por su parte, expresa qué proporción de la cantidad ingerida puede ser absorbida y utilizada por el organismo.

Esto significa que una dosis elevada no garantiza necesariamente un mayor aprovechamiento. Un producto puede aportar una cantidad considerable de un mineral o una vitamina y, aun así, ofrecer una disponibilidad limitada si su forma química se absorbe con dificultad o si necesita atravesar una desintegración lenta. Por eso, al comparar suplementos de un mismo nutriente, también pueden encontrarse distintas formas químicas, como ocurre con el bisglicinato de magnesio y otras presentaciones de este mineral.

La presentación también interviene. Las tabletas deben desarmarse antes de liberar sus componentes, mientras que las cápsulas suelen disolverse con mayor rapidez. Los suplementos líquidos y en polvo requieren menos descomposición previa, aunque esto no implica que sean siempre la opción adecuada para todas las personas. La elección depende del nutriente, la formulación y las características individuales.

Una digestión que prepara el terreno

El estado del aparato digestivo condiciona el aprovechamiento de los suplementos. Para que un nutriente sea absorbido, primero debe ser liberado, transformado y trasladado a través del intestino. Cuando alguno de esos pasos se altera, la cantidad disponible puede disminuir.

La acidez del estómago participa en la liberación de determinados nutrientes. Una producción reducida de ácido gástrico puede dificultar el procesamiento de algunas tabletas y afectar la absorción de minerales y vitaminas. Este aspecto adquiere especial relevancia en personas que utilizan antiácidos de manera habitual.

La función intestinal también forma parte del proceso. Ciertos trastornos digestivos pueden limitar la capacidad del organismo para captar nutrientes, incluso cuando la dieta y la suplementación aportan cantidades suficientes. La microbiota intestinal, compuesta por microorganismos que intervienen en distintas funciones metabólicas, acompaña además la descomposición y utilización de componentes presentes en los alimentos.

Los alimentos cambian el contexto

Los suplementos no llegan al sistema digestivo en un entorno aislado. Los alimentos consumidos antes, durante o después pueden favorecer la absorción de ciertos nutrientes o reducirla.

Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles. Necesitan la presencia de grasa para disolverse y ser absorbidas de manera adecuada en el intestino. Una alimentación extremadamente baja en grasas puede, por lo tanto, dificultar su aprovechamiento. Consumirlas junto con una comida que contenga palta, aceite de oliva, semillas, frutos secos o pescado graso crea un contexto más propicio para su absorción.

El hierro tiene otro comportamiento. Su absorción puede mejorar cuando se combina con vitamina C, mientras que el calcio, algunos componentes de los cereales integrales y determinadas bebidas pueden interferir con su disponibilidad.

La fibra no debe considerarse un componente perjudicial de la alimentación. Cumple funciones relevantes dentro de una dieta equilibrada. No obstante, cantidades abundantes de fibra insoluble consumidas al mismo tiempo que ciertos suplementos pueden acelerar el tránsito intestinal o dificultar el contacto necesario para absorber algunos minerales.

Cuando los nutrientes compiten

Algunos minerales utilizan mecanismos de transporte semejantes dentro del intestino. Cuando se consumen juntos en cantidades elevadas, pueden competir por esos canales y reducir la absorción de uno o más componentes.

El calcio, por ejemplo, puede interferir con la absorción de hierro, zinc y magnesio. Esto no significa que dichos nutrientes no puedan formar parte de una misma alimentación, sino que determinados suplementos podrían requerir horarios separados.

También existen compuestos vegetales capaces de unirse a minerales y reducir su disponibilidad. Los fitatos, presentes en cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos, pueden dificultar la absorción de hierro, zinc, calcio y magnesio. Los oxalatos, encontrados en alimentos como la espinaca, la acelga, la remolacha y el chocolate, pueden unirse al calcio.

Estas interacciones no justifican eliminar grupos completos de alimentos. En muchos casos, alcanza con organizar los horarios de consumo o aplicar métodos de preparación, como el remojo de las legumbres, que pueden modificar la presencia de ciertos compuestos.

Edad, genética y metabolismo personal

La absorción no depende únicamente de lo que se come o del producto elegido. Las variaciones genéticas pueden modificar la actividad de enzimas, transportadores y mecanismos responsables de transformar ciertos nutrientes en formas utilizables.

La edad también introduce cambios. Con el paso de los años puede disminuir la producción de ácido gástrico, lo que afecta la absorción de determinados nutrientes, entre ellos la vitamina B12. A esto pueden sumarse cambios en la alimentación, uso de medicamentos y alteraciones gastrointestinales.

El metabolismo individual agrega otra capa de variabilidad. Dos personas que consumen la misma cantidad de un suplemento pueden procesarlo y eliminarlo a ritmos diferentes. Por esa razón, la respuesta observada en otra persona no debería utilizarse como único criterio para elegir una dosis o una presentación.

El horario debe responder al nutriente

No existe un momento universalmente adecuado para tomar todos los suplementos. Las vitaminas liposolubles suelen aprovecharse mejor junto con comidas que aporten grasas. El hierro puede absorberse mejor lejos de ciertos alimentos y bebidas, aunque en algunas personas produce molestias cuando se consume con el estómago vacío.

La tolerancia digestiva también cuenta. Un horario teóricamente favorable pierde utilidad si genera náuseas, ardor o malestar suficiente para abandonar el tratamiento. En esos casos, el esquema puede requerir ajustes profesionales.

Más que buscar una regla única, conviene observar el nutriente, su presentación, las demás sustancias consumidas y las condiciones particulares de quien lo recibe. Una suplementación bien organizada no se apoya solamente en sumar cápsulas a la rutina, sino en crear las condiciones para que el organismo pueda utilizarlas.

La etiqueta informa qué contiene el producto. El modo en que ese contenido se integra con la alimentación, la digestión, los medicamentos y la biología individual termina de definir cuánto llegará realmente a destino.