Virtual Groove presentó la canción de estudio What you know

“Esta canción tiene una historia interesante detrás”, sostuvo Nacho Barzola a Escenario. En esa línea, precisó: “La frase que ha marcado muchísimo al tema es ‘vení contame tus historias’, que viene de episodios que vengo teniendo a lo largo de toda mi vida y de situaciones donde uno busca empatizar con el otro y tratar de conocer en profundidad lo que el otro es”.

Asimismo, el cantante mencionó que el centro de la canción guarda relación con qué es lo que sabemos sobre amar al otro.

La banda nació a fines de 2017 a partir de la ruptura de otro grupo de rock. “Desde esa fecha a esta parte hay un crecimiento enorme de Virtual Groove”, indicó Barzola.

A su vez, han logrado establecer relaciones estrechas con otras formaciones como Típica y Latin Groove. De hecho ayer las tres bandas compartieron el escenario en el Skate Park en el Ciclo de Arte emergente organizado por la Municipalidad de la ciudad.

En este sentido, el compositor de la banda señaló: “Hemos conectado y tenido muy buena onda entre los músicos de Típica y estamos haciendo colaboraciones mutuamente”.

Durante la cuarentena por la pandemia realizaron videos que publicaron en Instagram donde se los ve tocar música juntos y compartiendo gustos musicales.

Música para la TV Pública

What you know surgió desde una convocatoria de la TV Pública para un ciclo de la grilla de programación, sostuvo Barzola. “Fue así que decidimos hacer este tema que no estaba muy bien grabado y pasado por el estudio en ese momento sino que estaba cruda. Esta oportunidad que nos brindaron nos tomó por sorpresa y luego muy contentos porque salimos en la TV Pública por primera vez.

En segundo lugar el artista referenció que esta versión de la canción respeta mucho el sonido de la que actualmente tienen grabada en estudio.

Virtual Groove trata de explorar desde la electrónica y desde los diferentes sonidos tratando de buscar otro tipo de conceptos musicales . “Por esto utilizamos las pistas, y somos bastante asiduos del uso del metrónomo, lo cual le da una identidad a la canción, es decir suena siempre igual tanto en vivo como la que producimos”, afirmó Barzola