Uno Entre Rios | La Provincia | piscicultura

Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Productores, técnicos e instituciones se reunieron con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la piscicultura como actividad productiva sustentable

18 de octubre 2025 · 17:01hs
El desarrollo de la piscicultura avanza en Entre Ríos

El desarrollo de la piscicultura avanza en Entre Ríos

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la acuicultura como actividad productiva sustentable y de promover el intercambio de conocimientos entre productores, técnicos e instituciones, se desarrolló una jornada entrerriana de Piscicultura en La Paz.

La propuesta reunió a referentes del sector, investigadores, docentes, técnicos y emprendedores, que compartieron conocimientos y experiencias en torno al presente y las oportunidades de la actividad en la provincia.

Se realizará el Primer Encuentro Entrerriano de Piscicultura

La primera jornada entrerriana de piscicultura se realizará en La Paz

peregrinacion de los pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema con maria, peregrinos de esperanza

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema "Con María, peregrinos de esperanza"

Encuentro de Piscicultura
El 1° encuentro provincial de Piscicultura reunió a productores, técnicos e instituciones,

El 1° encuentro provincial de Piscicultura reunió a productores, técnicos e instituciones,

Trabajo mancomunado

El encuentro tuvo lugar en el Centro Integrador Comunitario y en la Estación Experimental de Acuicultura de dicha localidad. Sobre esta iniciativa, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Hó, destacó "la realización de estos trabajos en conjunto entre organismos provinciales, universidades y centros de investigación, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, en el marco de las políticas públicas destinadas a diversificar la producción, promover la sustentabilidad y generar valor agregado en el territorio provincial".

Encuentro de Piscicultura

Piscicultura comercial

Durante la jornada se abordaron diversos temas, entre ellos: Piscicultura comercial en Entre Ríos: cómo comenzar, a cargo del referente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Concordia, Juan Pablo Hegglin; Hacia la construcción de una nueva economía regional para Entre Ríos, presentado por la representante del Centro de Estudios Ambientales y de Desarrollo Integral, Evelyn Vallone, y por Conicet-Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Salomé Vuarant.

Otros temas abordados

También hubo una disertación sobre Bases para la reproducción de peces, con exposiciones de los referentes del Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia de Tecnología a la Producción, Antonio Frutos y Gisela Chiale; y por parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Danilo Demonte.

Encuentro de Piscicultura

Otras de las temáticas dadas a conocer se tituló Buenas prácticas de cosecha y procesamiento de pescado de criadero, a cargo de Celeste Stirnemann (Facultad de Ciencias de la Alimentación, UNER).

Asimismo, llevaron a cabo un taller de intercambio de experiencias coordinado por Francisco Fernández, y una recorrida por la Estación de Acuicultura de La Paz, donde los participantes pudieron conocer en detalle el trabajo que allí se realiza en materia de investigación, reproducción y manejo de especies nativas.

piscicultura La Paz Encuentro Desarrollo
Noticias relacionadas
Navidad compartida es el nombre de la campaña que impulsa el Banco de Alimentos de Paraná.

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos darán una charla este viernes, a las 19.30 en Paraná.

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días.

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Ver comentarios

Lo último

Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en gremlins

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en "gremlins"

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Ultimo Momento
Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en gremlins

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en "gremlins"

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

La morosidad en las familias subió en agosto por décimo mes consecutivo y marcó un nuevo récord

La morosidad en las familias subió en agosto por décimo mes consecutivo y marcó un nuevo récord

Encontraron 26 orcas muertas en Tierra del Fuego

Encontraron 26 orcas muertas en Tierra del Fuego

Policiales
Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Ovación
Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Gol de Boca que descuenta y pierde 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga

La provincia
Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema Con María, peregrinos de esperanza

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema "Con María, peregrinos de esperanza"

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

Dejanos tu comentario