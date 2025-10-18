Piscicultura: La Paz fue sede del primer encuentro provincial que reunió al sector

Productores, técnicos e instituciones se reunieron con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la piscicultura como actividad productiva sustentable

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la acuicultura como actividad productiva sustentable y de promover el intercambio de conocimientos entre productores, técnicos e instituciones, se desarrolló una jornada entrerriana de Piscicultura en La Paz.

La propuesta reunió a referentes del sector, investigadores, docentes, técnicos y emprendedores, que compartieron conocimientos y experiencias en torno al presente y las oportunidades de la actividad en la provincia.

Encuentro de Piscicultura El 1° encuentro provincial de Piscicultura reunió a productores, técnicos e instituciones,

Trabajo mancomunado

El encuentro tuvo lugar en el Centro Integrador Comunitario y en la Estación Experimental de Acuicultura de dicha localidad. Sobre esta iniciativa, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Hó, destacó "la realización de estos trabajos en conjunto entre organismos provinciales, universidades y centros de investigación, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, en el marco de las políticas públicas destinadas a diversificar la producción, promover la sustentabilidad y generar valor agregado en el territorio provincial".

Encuentro de Piscicultura

Piscicultura comercial

Durante la jornada se abordaron diversos temas, entre ellos: Piscicultura comercial en Entre Ríos: cómo comenzar, a cargo del referente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Concordia, Juan Pablo Hegglin; Hacia la construcción de una nueva economía regional para Entre Ríos, presentado por la representante del Centro de Estudios Ambientales y de Desarrollo Integral, Evelyn Vallone, y por Conicet-Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Salomé Vuarant.

Otros temas abordados

También hubo una disertación sobre Bases para la reproducción de peces, con exposiciones de los referentes del Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia de Tecnología a la Producción, Antonio Frutos y Gisela Chiale; y por parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Danilo Demonte.

Encuentro de Piscicultura

Otras de las temáticas dadas a conocer se tituló Buenas prácticas de cosecha y procesamiento de pescado de criadero, a cargo de Celeste Stirnemann (Facultad de Ciencias de la Alimentación, UNER).

Asimismo, llevaron a cabo un taller de intercambio de experiencias coordinado por Francisco Fernández, y una recorrida por la Estación de Acuicultura de La Paz, donde los participantes pudieron conocer en detalle el trabajo que allí se realiza en materia de investigación, reproducción y manejo de especies nativas.