Últimas entradas para el show de Luciano Pereyra en la Estación Belgrano

Luciano Pereyra se presentará el viernes 14 de noviembre a las 21 en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150), en el marco de su nueva gira nacional Te sigo amando. Las últimas entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek.
Lleva editados 15 discos, acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y fue distinguido con múltiples Premios Gardel, además de recibir las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy.
Su impacto en los escenarios también se refleja en los números: agotó funciones en el Estadio Vélez, sumó 34 presentaciones en el Luna Park, 16 en el Gran Rex, 15 en el Teatro Ópera y seis en el Movistar Arena. También se presentó en el Movistar Arena de Chile y el Antel Arena de Montevideo, con todas las localidades vendidas.
Entre sus colaboraciones destacan figuras internacionales como Alejandro Sanz, Carlos Vives, David Bisbal, Juan Gabriel, Luis Fonsi, Pedro Capó y Nacho. Su videoclip Como tú supera los 278 millones de visualizaciones.
Las entradas para el show en Santa Fe pueden adquirirse en forma online a través de www.ticketek.com.ar.