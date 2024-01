Taller de escritura para imaginar y escribir en febrero

Es interesante el proceso creativo como un despegue y un acercamiento de nosotros mismos, y ponernos entre voces de distintos escritores es necesario para ver donde cada voz se siente interpelada, por referencia o por distancia. En ese sentido los dos encuentros de este eje tendrán al cuerpo presente, la modalidad virtual permite que participen interesados de distintos puntos geográficos, personas con ganas de leer, escuchar y escribir, no importa edad, ni título, no hay nada que invalide la propia voz. “Es una invitación para ir a lo profundo, un sumergirse y también una espalda en la que flotar. Crear siempre distiende y tensiona, incorpora experiencias que vienen del olvido y otras que inventamos de nuestra memoria. Creo que juntarse a escribir es hacerle frente al tiempo, es un acto revolucionario en el sentido en el que le juega una burla al sistema de producción: haremos cosas que no sirven de nada y que a su vez sostienen la cultura porque el arte enfrenta al capitalismo y mantiene al humano en la fibra sensible que solo el humano puede transmutar en algo bello, algo que nos demuestre que podemos ser otra cosa más aparte de la profesión que ejerzamos. Es la firmeza del deseo que solo por ganas puede hacerse: me paro dos horas a escribir y dejo que esta voz mía que diga cosas a la nada. La invitación es para todos.”

En la segunda quincena 20 y 27 de febrero de 18 a 20, la poeta Manuela Mantica a partir del verso de Arnaldo Calveyra: “Cosas que me pasaron durante la infancia, me están sucediendo recién ahora” propondrá trabajar escrituras que recuperen la voz de los niños que hemos sido. "Muchas veces trabajamos el recuerdo como un lugar en el pasado y creo que la escritura y la cercanía con la poesía nos ubica al recuerdo como una invención. Es volver al pasado pero yendo al futuro". No hay escritura que no sea infantil en el sentido de que siempre escribir es un acto que nos pone frente a las palabras en condición de extranjeros. La propuesta en esta quincena será volver sobre nuestra mirada para acercamos a las palabras como unidades mínimas de sentido, despojarnos de la sumisión del lenguaje, retroceder ante las cosas que damos por sentado, trabajar en el recuerdo como un gesto que nos pone en el futuro más que en la pregunta de si las cosas sucedieron o no efectivamente. "Siempre con Belén coincidimos en algún punto. Mi cuerpo es lo que menos conozco y ambos talleres trabajan con la idea de que somos extranjeros de nuestros cuerpos"

Hay cosas en la infancia que dejan una marca, es a eso donde apunta el taller: "Muchas veces sucede que cuando escribimos una autobiografía, la primera pregunta que surge del que lee, es ¿Eso te paso en serio? Bueno, la escritura nos pone en el lugar de saber que no importa. Sucede en la literatura y eso es lo importante".

Escribir puede ser también un viaje en el tiempo, como en el poema de Pizarnik:

Yo no sé de la infancia

más que un miedo luminoso

y una mano que me arrastra

a mi otra orilla.

Mi infancia y su perfume

a pájaro acariciado.

