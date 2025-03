"Querido Diario": Malena Guinzburg trae su unipersonal a Entre Ríos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paracima Producciones (@paracimaproducciones)

"Querido Diario", de Malena Guinzburg

Con un estilo característico que combina la ironía y el humor, Malena Guinzburg comparte de manera sincera y entrañable anécdotas de su vida, desde su infancia hasta su presente. Querido Diario es un espectáculo íntimo, en el que la comediante se adentra en temas como el amor, el desamor, las redes sociales, las dietas, el sexo, los boliches y hasta los rompecabezas.

A través de sus relatos, Malena abre las páginas de su diario íntimo (que, según ella, ya no tiene nada de íntimo) y revela cartas que nunca debió haber escrito. Con su toque de ternura, transforma esos momentos vergonzosos y personales en un motivo para reír a carcajadas junto al público.

A lo largo del espectáculo, Malena se pregunta en voz alta: ¿Quién no atravesó una adolescencia sufriendo por amor? ¿Quién no deshojó margaritas preguntando por ese ser amado? ¿Quién no creía que todo era terrible y dramático? Entre risas, reflexiona sobre situaciones que todos hemos vivido en algún momento: los amores fugaces, las dietas que duran solo un día y hasta los poemas horribles que alguna vez escribimos.

Con Querido Diario, Malena logra conectar con la audiencia al revelar esos detalles de la vida cotidiana que "todos compartimos, pero que pocas veces nos atrevemos a sacar a la luz".