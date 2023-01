'Por una cabeza' cumplió 15 años y encara el 2023 con su emisión por FM Extrema

Cabe indicar que el programa también se puede escuchar en FM Extrema 97.3 (Seguí) y online en www.fmextrema.com.ar y en www.sinproducciones.com.ar .

El creador e impulsor del envío, Martín Echagüe, dialogó con Escenario sobre el valor de sostener 15 años un proyecto, las satisfacciones que ha tenido, y cómo encara la nueva etapa en FM Extrema.

—¿Qué significa para vos cumplir 15 años con tu programa de radio?

—Significa recordar muchísimos lindos momentos, recordar muchas anécdotas y personas que pasaron por el programa. Al envío lo empezamos con “Bruja” Veron y luego lo continué yo solo (él siguió haciendo radio pero para otros rumbos periodísticos).

—¿Cómo encarás esta nueva etapa en FM Extrema? ¿Cómo planteas la semana de programación al salir al aire de lunes a viernes a las 14? Un programa diario requiere mucha constancia y esfuerzo.

—Yo estoy acostumbrado hacer un programa diario. Por una cabeza fue pensado para salir todos los días. Siempre hay cosas que contar en la radio. Más allá que el programa sea solamente de rock argentino, si no hay noticias de rock argentino, se habla de algún disco, de alguna canción. Con tantos años haciendo “cabeza”, tengo mucho material.

—¿Qué análisis hacés de estos 15 años? ¿Hubo momentos claves o importantes en tanto transformación que recuerdes? ¿Se podría pensar en alguno desde lo tecnológico y la manera de pensar en la audiencia?

—Los momentos claves fueron más que nada las notas. Poder hablar con Juan Carlos Baglietto, con Viticus, con Willy Crook, con Alex Lora de El Tri, banda mexicana, y que te reconozcan por el programa no tiene precio. Por suerte, al menos conmigo, cuando quiero hacer una entrevista los artistas están disponibles siempre. He logrado una amistad con los artistas, tanto por la radio como por laburar con ellos en las producciones.

Con respecto a la tecnología, desde que empezó la pandemia, instalé mi propia radio en casa y hago todos los programas desde casa. El Streaming es un gran avance para la tecnología.

Para este año la idea es sumar transmisión por Twitch. Veremos qué sale, porque ahí ya tendríamos que “lookearnos”. Para mí la radio es para escuchar y que la gente se imagine. Trabajé mucho tiempo en una emisora que salía con imagen y no me sentía cómodo. Al menos Por una cabeza no es un programa para ver.

—¿Qué cambios ha tenido a lo largo del tiempo el programa?

—He hecho el programa en varias radios y he invitado a participar a muchas personas. Siempre estoy abierto al que se quiera sumar y tiene una propuesta, bienvenido sea.

Lo único que no cambia es la música. Siempre será rock argentino.

—¿Qué satisfacciones te ha traído?

—¡Muchísimas! Que radios de Buenos Aires me contacten para salir al aire. Conocer personas que uno tiene como influencia.

Que alguien te cruce en la calle y te diga “muy bueno el especial de Spinetta”, por ejemplo, eso es hermoso. Sabes que del otro lado hay gente que te sigue, estes en la radio que estes.

—La esencia del programa se mantiene, pero ¿cómo renovás la apuesta año año para que como conductor te siga desafiando e impulsando a seguir haciéndolo?

—Lo más complicado es la renovación. Así que año a año planteo nuevos desafíos. También está esto que constantemente salen nuevas bandas en el rock argentino, entonces ahí ya algo va renovándose indirectamente en el programa, al presentar bandas nuevas o desconocidas.

—¿Cómo será el programa durante 2023? ¿Hay alguna agenda en cuanto a entrevistas o eventos para lo próximo?

—Este año vuelve Pocha a ponerle un poco de humor al programa. También se va a sumar El Rasta, para hablar de reggae y sus consumos.

Con respecto a las entrevistas, la idea es hacer dos o tres por semana, una vez que comience la movida de shows o lanzamientos de discos. Ahora los artistas están en modo vacaciones.