Pau Soka y su inolvidable homenaje a Amy Winehouse en Paraná

Back to Black, Amy Winehouse

El lugar, conocido por ser un refugio de la cultura musical de la región, vibró con las canciones de Winehouse, y Pau Soka no solo interpretó las piezas más representativas de la artista, sino que también las hizo propias, dándoles un toque personal y único. Desde el inicio, el público se entregó por completo, creando una atmósfera especial, cálida y unificada, donde todos compartieron la pasión por el soul y el legado de Winehouse. Temas como Rehab, Back to Black y Valerie fueron algunos de los más esperados, y no defraudaron, ya que la interpretación de Soka logró transmitir toda la emoción y la intensidad de estas canciones que marcaron una época en la música mundial.

Amy Whinehouse.jpg

Pau Soka

En una charla exclusiva con UNO, Pau Soka compartió su felicidad por haber tenido la oportunidad de rendir tributo a Amy Winehouse en Paraná, una ciudad que, como confesó, tiene un lugar especial en su corazón: “Estoy feliz y agradecida de haber tocado con mi banda en Paraná, es la segunda vez que visito esta hermosa ciudad”, comenzó diciendo la cantante, visiblemente emocionada por la cálida recepción del público. “El ambiente fue increíble. La gente se entregó a la música desde el primer momento, y eso es algo que siempre agradezco”, agregó Soka.

Además, la noche adquirió una relevancia aún más significativa debido a que se celebraba el Día Internacional de la Mujer, lo que hizo que el homenaje a Winehouse cobrara una dimensión emocional especial. “Es un honor poder rendir este tributo en un día tan significativo, especialmente a una artista como Amy, quien fue una mujer increíblemente talentosa, compleja y, sobre todo, auténtica. Me parece súper especial haber hecho este homenaje a Amy en el Día de la Mujer”, destacó Soka. “Estamos recontentos todos, porque no solo se trató de recordar su música, sino también de reconocer su impacto en el mundo de la música y su fortaleza como mujer”, concluyó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pau Soka (@pau_soka)

El repertorio elegido para la noche fue cuidadosamente seleccionado, y no faltaron los éxitos más representativos de Amy Winehouse, los cuales hicieron que el público no solo disfrutara de la música, sino también se sumergiera en la historia de la artista.

Rehab, una de las canciones más emblemáticas de la cantante británica, fue una de las más esperadas y fue recibida con una ovación que retumbó en Tierra Bomba. Otros temas como You know i’m no good y Tears dry on their own también tuvieron su lugar en el setlist, y Pau Soka no escatimó en energía y sentimiento al interpretarlos.

Con una banda de músicos talentosos que acompañaron a Soka a lo largo de la noche, el tributo a Amy Winehouse fue una experiencia envolvente y emocional. La calidad de la interpretación y la entrega del grupo hicieron que cada canción cobrara una nueva vida, pero al mismo tiempo se mantuviera fiel al espíritu de la original.

En cada acorde, en cada frase cantada, se percibía la admiración y el respeto hacia la gran Amy Winehouse, pero también la autenticidad de Pau Soka, quien logró conquistar al público con su poderosa voz y presencia en el escenario.

El ambiente se mantuvo eléctrico durante toda la noche, con el público disfrutando de cada momento y viviendo la experiencia de una manera colectiva. No se trató de un concierto más, fue una celebración de la música, de la memoria de Amy Winehouse, y de la fuerza de las mujeres en el mundo de la música.