Paraná recibe al Teatro Negro de Praga

El próximo jueves 2 de octubre a las 21, el Teatro Negro de Praga se presentará en el Teatro 3 de Febrero, ofreciendo a Paraná un espectáculo que combina teatro físico, pantomima, danza, música y efectos de luz y sombra. Las entradas ya están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro, y clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés en sus compras online.

Fundado en 1961 por Jií Srnec, pionero y referente mundial del Teatro Negro, el grupo propone una experiencia visual y poética que trasciende idiomas y culturas. La compañía ha recorrido más de 80 países de cuatro continentes, siendo ovacionada en escenarios emblemáticos como Broadway (Nueva York), La Scala (Milán), el Festival de Edimburgo, Expo Osaka y Expo Dubái. Hasta el momento, más de nueve millones de espectadores han disfrutado de su propuesta.

El corazón del show es el “Gabinete Negro”, en el que actores y objetos se funden en la oscuridad para crear escenas sorprendentes y mágicas. Según Srnec, el efecto visual no es un fin en sí mismo, sino un medio para desplegar metáforas artísticas que estimulan la imaginación y transportan a los espectadores a un universo onírico.

El espectáculo ha recibido elogios de la crítica internacional: “Una joya del teatro contemporáneo” (The Guardian), “Pura poesía visual” (Le Monde) y “Una experiencia para los sentidos” (The New York Times). Con más de seis décadas de historia, el Teatro Negro de Praga continúa sorprendiendo generación tras generación, ofreciendo un viaje sensorial que combina innovación, técnica y poesía escénica.