"Paraná Ilustrada", un álbum en el que no hay figuritas difíciles

El diseño del álbum es de Mariux Ballesteros, artista plástica que también participó en la serie Paraná Ilustrada.

“Lo pensamos como un obsequio a los artistas que participaron en la convocatoria, que si bien les pagamos al momento de publicar su obra en el digital, aquí como no tuvimos financiamiento externo, lo pensamos como obsequio de fin de año para nuestros suscriptores y suscriptoras de la revista que son los que nos apoyan todos los meses de manera desinteresada, porque al ser una revista web, podés leerla estés suscripto o no. Ellos permiten la autogestión periodística. Es una edición limitada, los que nos sobren los vamos a vender para tratar de recuperar los costos de imprenta y diseño, es decir, no tiene fines de lucro sino simplemente solventar la publicación en sí”, indicó.

De todas manera, el álbum trae un código QR que redirige a la página web, más precisamente a la sección donde están los dibujos, donde se brindan más detalles acerca de cada imagen. Los ejemplares tienen un valor de 500 pesos y pueden adquirirse a través de las cuentas de Instagram y Facebook de 170 Escalones.

En Paraná Ilustrada pueden identificarse lugares como la dársena del Puerto Nuevo, algunas vistas de la Costanera, el yaguareté del Parque Urquiza, el Puento de los Suspiros, la entrada del Túnel Subfluvial, Dhanes –ahora Centro Experimental Gloria Montoya–, la Bajada de los Vascos, espacios conocidos y típicos de postal. También hay otros que escapan a la lógica turística, como la esquina de Francia y Magnasco detrás del Club Universitario, el Parque Gazzano, el Barrio José Hernández; la esquina de Andrés Pazos y Santa Cruz, el Barrio 33 Orientales, el Boulevard Racedo, el Ferrocarril, la Plaza Saenz Peña, entre otros lugares. Algunas desde una perspectiva realista, otras más abstractas y otras surrealistas.

“No cubre toda la ciudad, es un álbum posible, podríamos hacer diez diferentes. Hubo libertad absoluta en la elección de los lugares y así se armó el recorrido por la ciudad. Está despojado de texto para resaltar el aspecto lúdico del álbum de figuritas y su estética”, destacó Russo.

Los artistas que integran esta propuesta son Lisandro Estherren, Rodrigo Barba, Javier Solari, Fran Vásquez, Eva Cabrera, Jaimo, Guillermo Hennekens, Lucas Mercado, Julia Acosta, Tavo, Gastón Fleita Moreyra, Luciano Ávila, Fede Main, Manuel Siri, Elina Aguilar, Maxi Sanguinetti, Luciano Ávila, Natalia Garay, Leo Charras, Mariux Ballesteros, Lorena Cabello, Martín Pérez Campos, Luz Solé y Yami Cabrera.