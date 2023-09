Orquesta Sinfónica interpreta obras de Grieg y Tchaikowsky

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, dará un concierto en La Vieja Usina, el sábado 23 de septiembre, a las 20.30. Bajo dirección del maestro Luis Gorelik, continuará festejando el 75 Aniversario de su creación interpretando el Concierto para Piano y Orquesta de Edward Grieg, con la participación solista del pianista Mariano Manzanelli y la Sinfonía No. 4 de P. I. Tchaikowsky.

Cabe destacar que esta temporada de conciertos del año en curso es el 75° de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, institución pionera en el Litoral argentino, creada el 30 de junio de 1948 como Orquesta Sinfónica del Conservatorio Provincial de Música y Arte Escénico.

Por radio

El concierto comenzará a las 20.30 se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional General Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.ar

Mariano Manzanelli, pianista

Nació en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires en 1987. Comenzó sus estudios de piano a los nueve años de edad. Posteriormente ingresó a la Universidad Nacional de las Artes, donde fue alumno del maestro Manuel Massone y obtuvo el título de “Licenciado en Artes Musicales con orientación en Piano”. Se perfeccionó como músico de cámara con Pierre Blanchard en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y como pianista de orquesta en la Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín.

Asistió a clases magistrales con Roberto Urbay, Frederic Chiu, Mirabella Dina, Luca Chiantore, Ewa Poblocka, Alan Weiss, Jura Margulis, Lilya Zilberstein, Lyda Chen Argerin, Adrián Kreda, Carmen Piazzini, Daniel Rivera, Henri Sigfridsson y Sebastián Colombo, entre otros.

Fue premiado en numerosos concursos en el ámbito nacional. En el año 2012 obtuvo la beca “Martha Argerich Presents Project”, para realizar estudios de perfeccionamiento en piano y música de cámara con reconocidos maestros del ámbito musical europeo. Como cierre de dichas actividades se presentó en el festival “Progetto Martha Argerich” realizado en la ciudad de Lugano (Suiza). Durante el mismo año, el programa “Teachers del Norte-Pianists del sur, 2ª edición” le otorgó una beca de estudios en New York, ciudad en la que audicionó en prestigiosas Universidades y fue aceptado en “Manhattan School of Music” y en “University of Harford”, además tomó clases con destacados Maestros y brindó un concierto en el Consulado Argentino.

Se ha presentado regularmente como solista, músico de cámara y concertista en importantes salas de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Suiza, Noruega e Italia.

En el año 2022 fue convocado por la “University of Florida” para ofrecer una gira de conciertos por Argentina y, posteriormente, por Estados Unidos junto a los profesores Jonathan Helton y StevenThomas. Junto a ellos conformó un trío dedicado a la música de Astor Piazzolla y ofrecieron alrededor de 20 conciertos y grabaron su material en “Ovation Studios” (Carolina del Sur, USA).

Actualmente es Director del Coro de Maestras del Ministerio de Educación de la Nación, es docente de la Universidad Nacional de Artes y trabaja junto a los Maestros Guillermo Opitz y Victor Torres en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.