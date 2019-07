"Noches de fútbol", el primer corto entrerriano premiado en el 1° Ficer

Noches de fútbol es el nombre del cortometraje que el año pasado resultó ganador en la primera edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer). Escrito y dirigido por Guillermo Barbarov, es una historia mínima, cotidiana, que sucede en algún punto poco frecuentado del campo entrerriano.

“El año pasado fue la primera edición del Ficer, que para nosotros, los realizadores de la provincia, significa una gran conquista porque somos un sector en emergencia en los dos sentidos: estamos emergiendo como grupo humano y estamos en emergencia porque no tenemos muchos recursos para poder producir.

Entendemos que la industria audiovisual es una industria más y que está bueno que el Estado provincial tome cartas en el asunto y dé muestras fehacientes de su interés por mejorar las condiciones para poder desarrollar la industria, que después quedará en manos de los realizadores mejorarla y hacerla crecer. Queremos poder vivir de esto”, dijo a Escenario el director. Además, añadió: “Fue muy satisfactorio que en este festival ganó por el voto del público, que no hubo un jurado de expertos, sino que lo eligió la gente. Si bien el objetivo no es un premio, es un mimo al alma saber que lo que uno hace es bien recibido del otro lado.” Desde hace unos días, Noches de fútbol está disponible en YouTube, a disposición de quien tenga 30 minutos para disfrutar de esta historia sencilla y bella en clave de humor: “En el mundo de los cortometrajes hay muchos festivales, y varios exigen que los cortos no estén subidos a redes sociales para poder participar. Y ahora decidimos compartirlo, queremos que la gente lo vea, porque fue un gran esfuerzo hacerlo, teníamos pocos recursos.

La producción audiovisual es muy cara y pudimos concretar este corto gracias a un aporte que me dio el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, que alcanzó para pagar el seguro de las lentes que me prestaron, alquilar la cámara, y pagar algunas cosas que sirvieron para ambientar el espacio donde filmamos”. ¿A quién no se le quedó el auto alguna vez en la ruta? Un cambio de rumbo que deviene en una curiosa experiencia social, un bar de campo, un partido de fútbol y un hijo que espera la llegada del padre.

Esa misma espera tensiona a los personajes y al espectador en Noches de fútbol. El corto se rodó en Colonia Nueva (cerca de Villa Urquiza) y contó con las actuaciones de Juan Carlos Gallego, Koky Sattler, Marcelo Atelman y Andrés Brollo, más una decena de extras y otros tantos técnicos. “Fue una experiencia linda y enriquecedora, me sorprendió la predisposición de mucha gente para colaborar, tanto los actores, como los extras y los técnicos. De hecho conseguimos un bar de campo que estaba cerrado desde hacía 20 años, y tuvimos que ponerle muchas horas de trabajo para dejarlo en condiciones. Fue un equipo de 20 personas y finalmente logramos hacer un corto que salió muy cercano a lo que yo había imaginado cuando lo concebí. Por esto le agradezco a Nicolás Gorla, que fue el encargado de la dirección de fotografía, que es de Gualeguaychú pero vive en Buenos Aires, donde vive exclusivamente del cine, es profesional, y vino con la mejor voluntad para hacer este trabajo”, destacó el realizador.

Mientras vivía en España, Guillermo Barbarov comenzó a dedicarse a lo audiovisual y allí creó, de manera virtual, su productora: “Medialata Films es el nombre, un poco de fantasía, bajo el cual he ido centralizando mis producciones. La idea es que se convierta en una productora concreta, por ahora es la marca con la que me identifico”, dijo. “Soy realizador audiovisual, pero me gustaría más dedicarme al guión y dirección en cine, que son mis fuertes y para lo que me creo más capacitado. Pero me considero una suerte de comediante y humorista, porque antes de meterme en lo audiovisual, desarrollé mis inquietudes en otras áreas, escribí cuentos, un tiempo estuve en la radio, siempre haciendo humor.

Creo que el humor es fundamental, me hace feliz saber que alguien se ríe de lo que hago. Y trato de no buscar la risa por la risa misma, sino que detrás haya algunas otras cosas, porque entiendo que la complejidad de la vida humana merece reflexiones que son más fáciles de comunicar con el humor. Creo que no me interesa otra cosa que el humor. Cuando estuve en España hice stand up, pero ahora lo dejé porque me estresaba mucho tener que hacer un show cada 15 días, guionar y memorizarlo. Es muy difícil, en especial cuando uno tiene otros trabajos. Di muchas vueltas para llegar a lo audiovisual, pero por fin encontré mi ámbito”, concluyó.

Nueva edición del Ficer

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) tendrá su segunda edición en Paraná del 15 al 19 de octubre de 2019, organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Entre Ríos. Largometrajes argentinos, Cortometrajes entrerrianos y Videos serán las secciones que participarán de la programación como categorías en competencia. Además, tendrá lugar el Concurso Proyectos en Desarrollo y Proyectos Avanzados para Cine, Web o TV. La elección de las producciones y de los proyectos ganadores estará en manos de un jurado ad hoc en cada rubro. Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan desde el sitio oficial del Festival (www.ficer.com.ar), allí los interesados pueden acceder a las bases y reglamentos. Largometrajes argentinos es la categoría para largometrajes de ficción, animación y documental argentinos, terminados entre el 1º de octubre de 2017 y el 31 de julio de 2019. La inscripción está abierta hasta el 30 de agosto de 2019. Cortometrajes entrerrianos es para cortometrajes de ficción, animación y documental realizados en la provincia de Entre Ríos, terminados entre el 1º de octubre de 2017 y el 31 de julio de 2019. La inscripción está abierta hasta el 30 de agosto de 2019. Videos es la categoría para videos realizados por jóvenes entrerrianos que tengan entre 14 y 17 años.

La inscripción estará abierta hasta el 20 de septiembre de 2019 Más información en ficerinfo@gmail.com y www.ficer.com.ar.