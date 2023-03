Noche de Reggae en la Vieja Usina con presencia local

Sgto. Reggae es una banda de música Reggae, en la actualidad se encuentra compuesta por cuatro integrantes. Los mismos son Germán Duré (bajo y voz) Leandro Escobar (voz y guitarra) Augusto Duré (guitarra y voz) Diego Tórtul (accesorios percusión) oriundos de Paraná. Esta banda surge en la pandemia de 2020, con la necesidad de compartir un espacio de amigos, en un ambiente musicalmente sanador y creativo. En tiempos difíciles donde la necesidad llama a tomar conciencia y reflexionar sobre nuestra estadía por este mundo, las composiciones de Sgto. Reggae atraviesan diversas temáticas como son el cuidado de la naturaleza, el amor, y los vínculos .

Entre sus variadas influencias musicales podemos encontrar desde el reggae (Bob Marley and the wailers, seeed, Israel vibration) rock (The Beatles, Audioslave, Foo Fighters, Red hot chili peppers, Stone temple pilots) rap (Tupac, Canserbero) entre tantos.

Lo que tiene en común esta tropa de músicos son sus diferencias. Todos los integrantes son compositores y a la hora de hacerlo marcan su impronta, las propuestas musicales son igual de diferentes gracias a que conviven unas con otras, esto hace que cada canción tenga algo en común, y a la vez, sean tan diferentes entre sí. Esta característica enriquece y define un estilo propio en sus composiciones. El grupo tiene como objetivo poder gravar e inmortalizar sus sueños musicales y compartirlos con la mayor cantidad de personas posibles del planeta, ya sea siendo escuchados en una grabación, como en vivo.

El estilo musical que se plantea como base es el Reggae amalgamando otros géneros ya mencionados como el pop rock, rap entre otros.

Las expectativas se van renovando día a día, en estos tiempos difíciles que corren a un ritmo antinatural, intentamos hacer lo que nos gusta siempre con los pies sobre la tierra y el alma por los aires, disfrutar los momentos compartidos, agradecer la existencia y tras nuestros pasos intentar dejar una linda huella. Para esta noche preparan un gran show en el escenario de la Vieja Usina de l Paraná, con entradas a un precio módico. Lo hará con otra banda local como es La Nave del Río.